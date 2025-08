Pilota lametino Gullo premiato a Nocera con targa al Merito Sportivo

Nocera Terinese - Il Pluricampione lametino Claudio Gullo, pilota professionista per il Gruppo Caffo 1915 nonché' testimonial ufficiale per il motorsport Italiano/Europeo e Mondiale dal 2006 del brand Internazionale Vecchio Amaro del Capo, è stato premiato per i suoi successi sportivi ottenuti nel motorsport, ieri seri a Nocera Terinese.

“L’iridato, (primo calabrese in assoluto nella storia a vincere un titolo Mondiale fra tutte le discipline e categorie del motorsport) già nominato - ricordano in una nota - Leggenda dello Sport Calabrese nel Mondo dal consiglio regionale della Calabria nel 2024 è stato invitato come ospite durante la kermesse sportiva inerente al 1° Torneo Interregionale (Calabria/Sicilia) di pugilato che si è disputato nella piazza di Nocera”. Invitato a salire sul "ring" dove è stato accolto dal sindaco Saverio Russo e dall'assessore "Pippo" Mendicino insieme al presentatore della serata Giuseppe Donato ha ricevuto proprio dalle mani del sindaco e dall'assessore una targa istituzionale al merito con inciso: "per il brillante percorso sportivo, esempio di eccellenza, passione e determinazione. Con stima è riconoscenza per aver onorato con la sua presenza la città di Nocera".

"Sono onorato - ha dichiara il pilota lametino - di essere stato ospite a Nocera Terinese. La targa al Merito Sportivo consegnatami durante il 1° Torneo di Pugilato direttamente dal Sindaco Russo e dall'assessore Mendicino mi fa molto piacere, in questa zona ho vari amici, ho potuto constatare che è un posto dove c'è molta passione, e soprattutto molta buona volontà a organizzare cose nuove per i cittadini. L'accoglienza ricevuta sia a Campodorato e sia qui in piazza a Nocera è stata al top. Ringrazio di cuore tutto il Comune di Nocera Terinese sperando di vederci il prima possibile in altre gare ed eventi".