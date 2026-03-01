Violenta rissa nel centro storico di Crotone, tre arresti

Crotone - Gli agenti della Polizia di Stato di Crotone hanno tratto in arresto tre uomini coinvolti in una violenta rissa avvenuta nel centro storico cittadino. L’episodio, che ha richiesto l’intervento di alcune pattuglie delle forze di polizia, si è verificato in via Pitagora. Secondo una prima ricostruzione la lite e la successiva rissa sarebbe scoppiata per futili motivi, tra due cittadini italiani e un uomo di origini straniere, regolarmente residente in Italia.

Durante la colluttazione, uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltello, scagliandosi contro uno dei rivali e ferendolo al volto. La vittima ha riportato una ferita che i medici del pronto soccorso hanno giudicato guaribile in 15 giorni. Ma non solo Uno dei due italiani coinvolti ha afferrato una bottiglia di vetro, agitandola in aria nel tentativo di colpire l’avversario. Il tempestivo arrivo degli agenti della squadra Mobile e delle Volanti ha evitato il peggio. I poliziotti hanno trovato i tre uomini ancora sul posto e li hanno bloccati.

Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, gli investigatori hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Grazie a questi accertamenti, l’arma utilizzata nella rissa è stata recuperata poco dopo: il coltello era stato nascosto all’interno della toilette di un negozio vicino al luogo dello scontro ed è stato subito sequestrato. Al termine delle indagini, i tre sono stati arrestati per rissa aggravata da lesioni e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposti agli arresti domiciliari.