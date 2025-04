Erasmus Plus, 42 studenti provenienti da Italia e Europa "invadono" Filadelfia

Filadelfia (Vibo Valentia) - "Le vie di Filadelfia, ridente e accogliente centro del Vibonese, sono state piacevolmente animate dalla presenza di un gruppo di 42 giovani ragazzi provenienti da Italia, Macedonia, Romania, Bulgaria, Grecia e Germania. Il gruppo ha preso parte ad un progetto “Erasmus Plus” di perfezionamento della lingua inglese organizzato da “Arte Diem Calabria”, associazione no profit con a capo Rocco Burdino e vice presidente Emanuel Caristi, la cui mission è quella di introdurre nuove idee per un cambiamento positivo attraverso la creatività e l’istruzione non formale.

In particolare, con il progetto “Green is the New black”, i partecipanti hanno focalizzato l’attenzione su inclusione sociale, soft skills, sostenibilità ambientale, digitalizzazione, scambi interculturali giovanili ed eco-imprenditoria. I ragazzi hanno avuto un serrato programma di varie attività che gli ha consentito l’acquisizione di nuove competenze; allo stesso tempo di avere la preziosa opportunità di confrontarsi con le diverse culture e tradizioni delle varie nazionalità. Altresì di poter esercitre - sviluppare la sensibilità che li potrà spingere a diventare eco-imprenditori in grado di creare aziende sostenibili che bilanciano la crescita economica con la cura ambientale.

I partecipanti si sono mossi sul territorio, hanno interagito con le persone del posto, visitato una cantina locale di Filadelfia e fatto delle escursioni a Pizzo e Tropea. Il lavoro svolto è stato riassunto in una serata conclusiva con la proiezione di video realizzati dai partecipanti presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia.

Perfezionamento linguistico, acquisizione di nuove competenze, scambi, momenti di svago e serate interculturali, un bel mix che sicuramente costituirà un bagaglio formativo unico e indimenticabile. A questo progetto ne seguirà un altro dal 2 al 10 aprile dal tema Arte, miti e Culture con 36 giovani provenienti dall’italia, Georgia, Macedonia Grecia Bosnia-Erzegovina e Ucraina. L’amministrazione comunale del sindaco Anna Bartucca sarà lieta di accogliere il prossimo gruppo e di collaborare, nella speranza che si possa creare da qui in poi un legame duraturo con Arte Diem Calabria".