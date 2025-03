Il sei marzo al Museo Archeologico Lametino omaggio a Pina Majone Mauro

Lamezia Terme - Giovedì 6 marzo 2025 alle 17.00 nelle sale del Museo Archeologico Lametino, sito all’interno del Complesso monumentale di San Domenico di Lamezia Terme, si svolgerà l’incontro “Dentro la poesia. Omaggio a Pina Majone Mauro”. Il nuovo appuntamento della rassegna “Incontri letterari. Luoghi e memorie” avrà come protagonista la poesia di Pina Majone Mauro, poetessa e scrittrice nata a Gioiosa Ionica nel 1929 e scomparsa nel 2023 a Lamezia Terme. Come riporta la enciclopedia online Treccani, Pina Majone Mauro è stata “instancabile promotrice del patrimonio culturale regionale e costantemente attiva anche nella vita culturale nazionale, critica letteraria e collaboratrice di periodici quali Calabria 2000, Il Corriere di Roma, Calabria Letteraria e Il Veltro”. Pina Majone Mauro è autrice di raccolte di versi fra le quali: Spessori, Diapason, La mia Isla Negra, Brevia et cetera eFrontiera. Novanta canzoni d'amore alla Calabria. Nel 2023 è stata pubblicata una raccolta integrale dei suoi scritti sotto il titolo Le poesie - I saggi (edita Grafichéditore) a cura di Costanza Falvo D’Urso e Jenny Mauro.

L’incontro letterario – organizzato dal Museo Archeologico Lametino in collaborazione con l’assessorato alla Cultura Commissione pari opportunità del Comune di Lamezia Terme, il Sistema Bibliotecario Lametino e Soroptimist Club Lamezia Terme – conferma il ruolo socio/culturale dell’Istituzione museale di Lamezia Terme nel contesto territoriale per una comunicazione sempre più attenta del patrimonio che diffonda la consapevolezza dei valori culturali. Dopo i saluti iniziali della direttrice del Museo Archeologico Lametino Simona Bruni, dell’avvocato Jenny Mauro e dell’assessore alla cultura del Comune di Lamezia Terme Annalisa Spinelli, Costanza Falvo D’Ursocoordinerà l’incontro che vedrà gli interventi di Anna Stella Scerbo, Giovanna Villella e Giovanni Orlando Muraca. Alla conversazione seguirà l’installazione dedicata alla poetessa Rivoglio indietro la mia anima di Giovanni Orlando Muraca.