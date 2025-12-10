Bonus Natalizio ai lavoratori delle imprese artigiane calabresi: Ebac stanzia 100mila euro

Catanzaro - Il consiglio di amministrazione di Ebac Calabria ha deliberato in via straordinaria un Bonus Natalizio di 300 euro a favore dei lavoratori di imprese artigiane iscritte alla bilateralità. “Da oltre trenta anni Ebac Calabria eroga prestazioni di welfare a sostegno del reddito, garantendo ai lavoratori del comparto, un sopporto divenuto strutturale e fondamentale nel corso del tempo” afferma Francesco Pellegrini, presidente dell’Ente.

“Quest’anno - continua Pellegrini - le parti sociali hanno deciso di investire per le festività natalizie 100mila euro, una cifra importante per il territorio calabrese che consentirà di erogare oltre 330 bonus ad altrettanti lavoratori. Un importo che garantirà a tante famiglie di affrontare le spese natalizie con maggiore serenità. Il bonus sarà erogato tramite i datori di lavoro che lo dovranno inserire nella prima busta paga utile”. Il presidente promette burocrazia zero e tempi celeri di liquidazione.

“La possibilità di fare richiesta è riservata alle imprese artigiane iscritte ed in regola con la contribuzione ad Ebna da almeno 36 mesi - aggiunge il vice presidente Benedetto Cassala -. Le parti sociali hanno ritenuto giusto premiare quelle imprese artigiane che da sempre sono rispettose dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi. Inutile - sottolinea - versare a Enti bilaterali farlocchi che poco hanno a che vedere con la contrattazione collettiva che spesso dissipano risorse dei lavoratori senza un reale beneficio per gli stessi”. “Purtroppo – evidenzia il vice presidente - a rimetterci, in una società di furbetti, sono sempre i lavoratori. Noi con questa misura vogliamo premiare chi fa impresa in maniera seria e nel rispetto dei diritti dei lavoratori che ricordiamo sono tutelati dai Ccnl siglati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il versamento alla bilateralità non può essere mera contribuzione fine a se stessa, come avviene con sigle minori, ma deve essere un sostegno concreto che rispecchia il principio nobile della mutualità”. Il bando sarà pubblicato il 15 dicembre e le domande potranno essere presentate dalla stessa data e sino al 15 gennaio esclusivamente dalle imprese artigiane o da imprese che, seppur non artigiane, applicano uno dei Ccnl Artigianato. Dopo quella data, in caso di avanzo di risorse, il bando sarà aperto a tutti gli iscritti che hanno maturato 36 mesi di contribuzione.