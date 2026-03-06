Caro bollette, in Calabria spesi in media 1.657 euro a famiglia nel 2025

Catanzaro - Nel 2025 in Calabria la spesa media a famiglia per le bollette energetiche è stata di 1.657 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco più di 1.000 euro. Sono i dati elaborati da Facile.it che ha analizzato l'andamento, per i clienti domestici, delle forniture nel mercato libero a tariffa indicizzata. A pesare maggiormente sulle tasche dei calabresi è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 967 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Calabria hanno dovuto pagare in media 690 euro. La Calabria risulta essere la seconda regione in Italia dove si è speso meno per il gas.

L'analisi, realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da oltre 19.000 utenze in Calabria, ha permesso di fotografare le differenze a livello territoriale. Guardando all'elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Reggio Calabria dove, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.243 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 703 euro. Al secondo posto della classifica regionale troviamo la provincia di Cosenza (694 euro, 2.206 kWh), seguita a breve distanza dalle famiglie di Crotone (682 euro, a fronte di consumi pari a 2.157 kWh) e Catanzaro (681 euro, 2.151 kWh). Chiude la classifica Vibo Valentia, dove la spesa si attesta a 660 euro (2.064 kWh). Analizzando invece le bollette del gas la classifica cambia. Catanzaro risulta la provincia della Calabria con le bollette più salate. Qui le famiglie hanno speso, mediamente, 1.050 euro (a fronte di un consumo medio di 705 Smc). Al secondo posto si posiziona la provincia di Cosenza (1.023 euro, 685 Smc), seguita da Vibo Valentia (984 euro, 655 smc). Le province calabresi in cui le bollette del gas sono state più leggere sono Reggio Calabria (549 Smc con una bolletta annuale arrivata a 846 euro) e Crotone (866 euro per 564 Smc).