A Gizzeria conclusa prima fase Mondiali di Kite: i vincitori delle categorie Youth e Masters

Gizzeria - Conclusione trionfante per i Mondiali di Kitesurf a Gizzeria e anteprima della Formula Kite. Vince l’italiano Julio Houze per la categoria A’S Youth Foil, mentre il turco Ejder Ginyol si aggiudica la vittoria per la categoria KiteFoil Open Masters. Si conclude oggi la prima settimana di competizioni dei Mondiali di Kitesurf a Gizzeria, che ha visto talentuosi atleti competere a livelli straordinari nelle categorie Youth e Masters.

Nella categoria Youth, raccontano in una nota "i più giovani hanno dato prova di talento e determinazione, regalando al pubblico gare avvincenti ed emozionanti". Il podio della categoria A’S Youth Foil vede il primo posto conquistato dall’italiano Julio Houze, seguito dal secondo posto di Sasha Lethuillier e dal terzo posto di Jakub Balewicz. Nella categoria Masters, gli atleti più navigati hanno dimostrato tutto il loro bagaglio di esperienza e abilità, regalando performance straordinarie nelle acque di Gizzeria. Il primo gradino del podio della categoria KiteFoil Open Masters è stato conquistato da Ejder Ginyol, mentre il secondo posto è andato a Jean Romain Morel e il terzo a James Johnsen. "Oggi - fanno sapere - concludiamo la prima parte di regate, ma l'avventura continua con la prossima settimana, che vedrà gli atleti sfidarsi nella Formula Kite, la disciplina che farà il suo debutto a Parigi nei prossimi Giochi Olimpici. Il ritmo serrato e l'eccitazione delle competizioni coinvolgeranno atleti e spettatori in un altro capitolo avvincente di questo straordinario evento".

Le attività, rendono noto "della prossima settimana inizieranno martedì 2 alle 11.30 con la conferenza stampa di presentazione - a cui parteciperà anche il Presidente Roberto Occhiuto -, dal 3 luglio l’avvio delle competizioni, domenica 7 la cerimonia di premiazione. Grande attesa per lo show messo in piedi dal main sponsor Porsche con le sue meravigliose autovetture tutte da provare e soprattutto con le esibizioni degli atleti che sono sponsorizzati appunto da Porsche. Ad arricchire il calendario sportivo, verrà disputata la tappa del torneo Italiano di Beach Volley Serie Beach 1. La manifestazione è promossa da World Sailing (Federazione Internazionale Vela), IKA (International Kiteboarding Association), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), con l’organizzazione del Circolo Velico Hang Loose e la collaborazione di Calabria Straordinaria".

A’S Youth Foil Worlds

Julio Houze (ITA) Sasha Lethuillier (FRA) Jakub Balewicz (POL)



KiteFoil Open Masters Worlds

Ejder Ginyol (TUR) Jean Romain Morel (FRA) James Johnsen (DEN)