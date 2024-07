A Gizzeria i campionati mondiali di kite youth, oltre cento atleti in gara provenienti da 20 nazioni

Gizzeria - Presentata ufficialmente la Formula Kite Youth World Championships 2024, Campionato Mondiale in programma dal 3 al 7 luglio presso la struttura balneare Hang Loose Beach di Gizzeria Lido. Per quattro giorni il mare antistante la frazione marina del paese dell’hinterland lametino sarà ancora una volta sotto la luce dei riflettori di appassionati ed addetti ai lavori di questa particolare disciplina, appunto la formula kite, che è la classe di kitesurf scelta da World Sailing per le Olimpiadi estive 2024 e che prevede l’utilizzo di un foil kite e una tavola con un aliscafo.

Alla conferenza stampa, moderata da Federica Piraino dell’ufficio stampa Hang Loose Beach, ha preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “A Luca Valentini ed a questa struttura va la gratitudine dell’istituzione che rappresento, dato che ormai da diversi anni è location di competizioni mondiali a livello di kitesurf. Le associazioni private, d’altronde, sono fondamentali per contribuire alla valorizzazione di un territorio come questo, oramai conosciuto in tutto il mondo per questa sua vocazione sportiva. Dal canto mio, mi sto adoperando per far crescere sempre più il numero dei voli da e per la Calabria. Con riferimento specifico all’aeroporto di Lamezia – ha proseguito Occhiuto – vorremmo farlo diventare anche un hangar per la manutenzione dei velivoli, il che farebbe ulteriormente aumentare il movimento di mezzi e viaggiatori”.

Legittima soddisfazione nelle parole del padrone di casa Luca Valentini. “Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare quest’importante appuntamento di Formula Kite che è una delle discipline che saranno protagoniste alle ormai imminenti Olimpiadi di Parigi. La presenza del presidente Occhiuto ci inorgoglisce, convinti di essere sulla buona strada per dare vita a qualcosa di ancora più grande, laddove fosse possibile. Gizzeria potrebbe essere quell’area in cui far svolgere le olimpiadi di vela una volta che saranno assegnate all’Italia. Non dobbiamo fermarci, quindi, ma proseguire sulla via tracciata per crescere sempre più”. Quanto agli atleti partecipanti, afferma come “saranno più o meno gli stessi della passata edizione essendoci un numero fisso oltre cui non è possibile derogare. In tutto parliamo di circa 150, compresa la classe giovanile”.

A rappresentare e fare le veci del suo presidente Francesco Ettorre, impossibilitato a presenziare di persona, è stato Fabio Colella, consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela. “Evento importantissimo per il mondo della vela in generale e nello specifico per il kitesurf, che è una branca molto importante della nostra federazione. E’ bellissimo sapere che qui in Calabria ci sono delle condizioni uniche per praticare tale attività. Sarà un bellissimo mondiale”. Colella ha quindi aggiunto come si stiano creando le condizioni per puntare a realizzare anche in Calabria, qui a Gizzeria, un Centro Olimpico . Quanto a Parigi 2024, si è detto fiducioso sul fatto che dalla vela potranno arrivare parecchie gioie per il medagliere azzurro.

Antonio Arcieri, vicesindaco del Comune di Gizzeria, ha fatto un in bocca al lupo a tutti gli atleti che prenderanno parte a questa cinque giorni mondiale di formula kite, dando, al contempo, un ideale appuntamento al 2025. Presenza di prestigio quella di Mirco Babini, presidente dell’IKA (Associazione Internazionale Kiteboarding) nonché direttore di gara per il kite ed il windsurf alle Olimpiadi in programma dal 26 luglio all’11 agosto nella capitale francese. “Gizzeria, grazie al lavoro ed alla lungimiranza di Luca Valentini, è ormai una realtà consolidata e conosciuta in tutto il mondo velico, considerato che da 12 anni vi si svolgono eventi internazionali di altissimo livello. D’altronde qui ci sono la spiaggia ed il vento perfetti per la pratica di questo sport, i servizi sono ottimali ed il posto è facilmente raggiungibile in auto e treno, senza contare l’estrema vicinanza all’aeroporto. A questo Mondiale parteciperanno poco più di novanta atleti, rappresentanti oltre venti nazioni e ben cinque continenti”.

Valentina Colella, presidente per la Calabria e la Basilicata della Federazione Italiana Vela, ha sottolineato come “da questa competizione in passato siano venuti fuori i nomi più importanti in lizza per una medaglia alle prossime olimpiadi. Gizzeria è stata precursore per la classe kite, potendo ormai essere definita la capitale italiana per la pratica di tale disciplina, e questo è un grande onore. La Federazione è disponibile a qualunque proposta fatta da tale associazione sportiva perché crediamo fortemente che la Calabria possa volare nella vela”. Valentina Colella ha inoltre ricordato come in queste ore Catanzaro Lido stia ospitando la quinta tappa, denominata Cassiodoro, della quarta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, giro d’Italia a vela riservata ad imbarcazioni categoria Figaro 3, Waszp e Wingfoil. “Siamo quindi in presenza di due eventi importantissimi che si stanno tenendo in Calabria”.

Ferdinando Gaetano