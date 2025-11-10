A Lamezia rinasce il Subbuteo: la Virtus Calabria riporta in campo il calcio in miniatura

Lamezia Terme - Il Subbuteo, il famoso gioco che riproduce il calcio in miniatura torna a Lamezia Terme. Il calcio a punta di dito, in voga negli anni 70/80 quando erano milioni i praticanti in tutto il mondo risorge nella piana per merito dell’Associazione Virtus Calabria, nata da qualche mese ma già operativa sia a Lamezia Terme che a Catanzaro. Il subbuteo, detto anche nell’accezione più moderna calcio da tavolo annovera migliaia di praticanti in Italia e all’estero con una Federazione Nazionale la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio) a sua volta associata alla FISTF (Federation International Sports Table Football). Ogni anno sono decine i tornei nazionali e internazionali che si svolgono con la disputa anche dei Campionati Nazionali a Squadre con promozioni e retrocessioni come nel vero calcio.

Insomma - fanno sapere in una nota - un mondo ancora vivo, fatto di aggregazione, di associazioni presenti sul territorio che fanno promozione del gioco, basti pensare che nella sola Calabria sono 5 i Club attivi, tra cui appunto la Virtus Calabria, che già dai primi passi ha evidenziato la propria mission, diffondere il calcio da tavolo/subbuteo nelle nuove generazioni. Non solo playstation quindi, ma anche subbuteo, gioco che stimola la fantasia, la strategia, la tattica, la concentrazione e soprattutto l’aggregazione, non più un freddo schermo ma amici con cui giocare, ridere, sfidarsi in avvincenti partite e magari prendersi anche in giro per una vittoria scaturita all’ultimo secondo. Già 6 sono gli under che si sono appassionati al gioco e che hanno già partecipato, insieme ai tesserati più grandi, a tornei tenuti nella nostra regione. I responsabili del sodalizio dicono che è solo l’inizio, che l’intenzione è radicarsi sul territorio e cercare nuovi campioncini da inserire nell’organico, una vera Cantera insomma, si, perché nel subbuteo c’è anche un mercato, i giocatori più forti vengono contesi dai club più forti.

Nell'Associazione dicono che "ci sarà posto per tutti, per chi vuole giocare a calcio da tavolo (versione più agonistica e moderna), o a Subbuteo tradizionale (con le vecchie basi basculanti), per i collezionisti o gli artisti che si cimentano nella pittura di magnifiche squadre, ma anche per chi ama costruire stadi o a giocare da solo per tornare bambino. Chiunque voglia cimentarsi nell'elegante gioco da salotto, così definirono il subbuteo gli Statuto, gruppo musicale della scena mods italiana in una loro canzone, può contattare l'ASD Virtus Calabria o fare un giro presso lo store Genovese 1830 a Lamezia Terme, dove troverete notizie sul club e un campo dove provare un pallonetto o un girello."