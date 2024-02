Atleti lametini a Torino per Campionati italiani cadetti di Taekwondo: medaglia di bronzo per Paolo Talarico

Torino – Anche atleti calabresi e lametini protagonisti a Torino. I giovani sportivi hanno, infatti, preso parte ai Campionati italiani cadetti di taekwondo dimostrando le loro abilità anche a livello nazionale. Così, alla presenza di tutti i presidenti regionali, del presidente Nazionale FITA (Federazione Italiana Taekwondo) e del campione olimpico, Vito Dell’Aquila, la città di Torino, ha ospitato lo scorso weekend, presso il Pala Ruffini-Pala Gianni Asti, i campionati italiani cadetti (nati dal 2010 al 2012) cinture rosse e nere dove hanno partecipato circa 450 piccoli atleti, tra i 12 e i 14 anni, provenienti da tutta Italia.

Tra le società calabresi, con tre dei suoi atleti, anche la ASD Young Club TKD di Catanzaro e della sede di Lamezia Terme, seguiti dai maestri Massimo Morica e Giampiero Maidano. Ha partecipato al campionato, portando a casa una medaglia di bronzo conquistata dall’atleta lametino Paolo Talarico, mentre, gli atleti Vanessa Talarico e Gabriele Torcia, alias “hackerigno”, hanno dimostrato di saper affrontare l’avversario con freddezza e tenacia. Per gli atleti, evidenziano in una nota, “è stato un ottimo trampolino per affrontare i prossimi appuntamenti imminenti che, vede la società impegnata nell’interregionale di combattimenti per cadetti junior e senior organizzato in Puglia, presso il Palaflorio di Bari il 24 e 25 febbraio”. Inoltre, tutti gli atleti, dai beginners (6 anni) ai senior, della Young Club TKD sono impegnati, in questo periodo, negli allenamenti per i vicinissimi appuntamenti previsti, anche nella nostra regione.