Atletico Maida in trasferta cede 3-0 al Val Gallico

Reggio Calabria – Terza battuta di arresto stagionale, dopo altrettanti risultati utili consecutivi, per l’Atletico Maida che torna da Gallico con un pesante passivo sul groppone. Il 3-0 finale non rende tuttavia merito agli ospiti per quanto fatto vedere in campo, specialmente nei primi 40’. Poi, proprio quando il match sembrava mettersi in discesa per i giallorossi, in virtù dell’espulsione del numero quattro locale Caracciolo, paradossalmente è uscito fuori il Val Gallico mentre l’Atletico ha perso smalto e compattezza. Reggini che tornano così al successo dopo quattro turni di astinenza ed agganciano momentaneamente in vetta la Deliese, caduta in casa del pericolante Melito nell’altro anticipo del girone B di Promozione. Romagnuolo e compagni restano fermi a 13 punti, vengono scavalcati proprio dal Val Gallico e sono adesso quarti in attesa, ovviamente, delle altre gare in programma domani pomeriggio.

Maida nell’occasione privo degl’infortunati Junior, Perri e Manuel Michienzi, nonché dell’indisponibile Torchia e dello squalificato Saladino. Rientra Grande dopo aver scontato il doppio turno di stop disciplinare, mentre parte inizialmente dalla panchina il 2006 Vittorio Scalise, fresco di rescissione con la Paolana e già in forza ai giallorossi nella passata stagione allorquando arrivò a dicembre dalla Vigor. Nonostante la forza del Val Gallico, compagine costruita per provare il salto di categoria, i ragazzi di mister Stranges approcciano ottimamente la gara. A metà frazione vane le proteste per un presunto tocco di mani in area sul tiro di Gullo. Poi Scalese si presenta a tu per tu con Zampaglione, ma il suo pallonetto non inquadra di poco lo specchio. Un’altra ghiotta chance la spreca anche il centravanti argentino Cesana, il quale, a pochi passi dalla porta, svirgola il tiro con la palla che termina così docile tra le mani dell’estremo difensore reggino. Al 40’ Caracciolo becca il “giallo” per una dura entrata su Scalese, non contento rifila un calcetto sullo stesso fantasista maidese mentre è ancora a terra. Inevitabile la seconda ammonizione e conseguente espulsione. Come già anticipato, la superiorità numerica gioca tuttavia un brutto scherzo all’Atletico che cala il livello di attenzione. Dopo appena una manciata di minuti i padroni di casa passano con un delizioso destro a giro di Tavaridze. Nei minuti di recupero Ansou insacca quello che sarebbe il quasi immediato pari, ma l’arbitro annulla, inspiegabilmente a detta del sodalizio giallorosso.

In avvio di ripresa invece ad arrivare è il raddoppio reggino: Iudicelli inciampa sul pallone in mezzo al campo, ne approfitta la squadra di Aquilino per ripartire e insaccare con Carvajal che non sbaglia davanti a Rubino.

Quasi in zona cesarini arriva anche il tris locale con l’esperto Lazzarini.

VAL GALLICO – ATLETICO MAIDA 3-0

VAL GALLICO: Zampaglione, Scaramuzzino, Mangiola (29’st Iacono), Caracciolo, Dominguez, Robaina, Lazzarini (44’st Bonadio), Lara, Carvajal (39’st Gatto), Tavdgiridze (45’st Baccillieri), Zagari (20’st Calabrese). In panchina: Surace, Manganaro, Artuso, Pellegrino. Allenatore: Aquilino

ATLETICO MAIDA: Rubino, Michienzi A., De Martino, Ansou (9’st Scalise), Romagnuolo, Grande (14’st Caputo), Crespo, Iudicelli, Cesana (29’st Martinez), Scalese, Gullo. In panchina: Iozzi, Iuliano, Gaetano M., Gaetano S., De Fazio, Soverina. Allenatore: Stranges

ARBITRO: Christian Morgese da Vibo Valentia (Larosa da Vibo Valentia e Crucitti da Reggio Calabria)

MARCATORI: 44’pt Tavaridze; 4’st Carvajal, 42’st Lazzarini

NOTE: al 40’pt espulso Caracciolo (VG) per doppia ammonizione. Ammoniti Robaina (VG), Carvajal (VG), Cesana (AM), Romagnuolo (AM), Calabrese (VG)

Fer.Gae.