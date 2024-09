Atletico Maida ospita il San Nicola Chiaravalle. In Prima spicca il derby del Reventino tra Decollatura e Garibaldina

Lamezia Terme - Nuovo turno di campionato in Promozione mentre parte in questo week-end quello di Prima Categoria. Ma procediamo in ordine di categoria. L’Atletico Maida domani (15:30) ospita al “Rocco Riga” il San Nicola Chiaravalle in occasione della terza giornata del girone B di Promozione. I vibonesi-catanzaresi, dato che stiamo parlando dell’ex San Nicola da Crissa che si è spostato a Chiaravalle Centrale, al momento hanno un solo punto in classifica, frutto del buon pari strappato all’esordio in casa della quotata Deliese. Domenica scorsa hanno invece ceduto l’intera posta al Gioiosa Jonica, impostosi 2-0 al “Baldassarre Sinopoli” di Soverato a causa della momentanea indisponibilità del “Foresta” di Chiaravalle.

Nell’occasione mister Stranges dovrà fare a meno di importanti pedine. Non hanno ancora recuperato i soliti Manuel Michienzi e Perri. Non convocato neanche Martinez anche se oramai quasi ristabilito dopo la seria operazione ai legamenti del ginocchio a cui si è sottoposto la scorsa stagione. Non sarà della contesa neanche Scalese, già a segno tre volte nei primi 180’, per motivi familiari. Scendiamo in Prima iniziando, come sempre, dal girone B dove domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15:30, sarà subito derby del Reventino tra Audace Decollatura e Garibaldina. Le due squadre tornano a sfidarsi dopo oltre venticinque anni. Domani si gioca in terra decollaturese. Il tecnico dei biancazzurri, Leonardo Viterbo, dovrebbe avere tutti a disposizione, eccezion fatta per lo squalificato Luca Di Cello.

L’allenatore dei soveritani, Giuseppe Folino, dovrà invece fare a meno di Buso e Caruso. Garibaldina che ierisera si è presentata ufficialmente ai propri tifosi nel corso dell’evento di musica e, appunto, calcio tenutosi allo stadio “Leo”.

In settimana il sodalizio giallorosso ha inoltre annunciato il tesseramento di un altro volto nuovo. L’esterno di attacco di piede mancino Pasquale Romeo . Classe 2003, Romeo è cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, quindi il passaggio all’Under 16 del Matera prima di tornare in Calabria e vestire la maglia dell’Under 17 e della Primavera del Catanzaro. A livello di prime squadre ha militato nell’Isola Capo Rizzuto (Eccellenza) e nella Promozione piemontese. In riferimento agli ottavi di Coppa Calabria, tramite sorteggio si è intanto stabilito che l’Audace Decollatura giocherà in casa la gara di andata, prevista per mercoledì 16 ottobre. Ritorno il 13 novembre al “Marzano” di Vibo Marina. Esordio casalingo pure per l’Fc San Mango che domani (15:30) riceverà la visita del Rocca di Neto al “Manfredi”.

In casa sanmanghese dovrebbe essere assente soltanto il centrale difensivo Andrea Morelli, ieri sottopostosi ad un intervento di routine già programmato. “Domani inizieremo la seconda stagione in Prima Categoria della nostra storia calcistica. Giocheremo – osserva mister Peppe Neri – sul terreno amico, nell’occasione rimesso a nuovo, come manto erboso, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. Andiamo ad affrontare un avversario, il Rocca di Neto, forte e ben organizzato. Non a caso è reduce dalla disputa dei play-off. Dal canto nostro abbiamo cambiato parecchio per provare a fare meglio della scorsa annata in un girone difficile, facendone parte tante compagini cosentine importanti. Sono comunque certo che i miei ragazzi sapranno onorare questa maglia in memoria del nostro presidente Aldo Grandinetti”.

Nel girone C due gli anticipi odierni (15:30): Pizzo – Laureana e Promosport Lamezia - Real Montepaone. Il sodalizio lametino ha ufficializzato due ulteriori riconferme, quelle dell’esterno di attacco Achille Russo e dell’ultraquarantenne centrocampista Davide Tarzia. Ritorno in biancazzurro a distanza di alcune stagioni, invece, per il terzino Vittorio Ianni. Posticipato a domenica 13 ottobre l’inizio del torneo di Seconda Categoria. A martedì 15 ottobre quello di Under 19 regionale.

Fer.Gae.