Beach soccer, Under 20 Icierre Lamezia qualificata alle final four Scudetto di Genova

Lamezia Terme - "Per il secondo anno consecutivo l’Icierre porta la Calabria alla Final Four per l’assegnazione del tricolore di categoria. I vice campioni d’Italia uscenti ribadiscono la loro volontà di ripetersi anche in questa stagione e centrano l’obiettivo di andarsi a giocare a Genova, dal 8 al 10 agosto, la coccarda tricolore immeritatamente sfuggita di mano la scorsa stagione" è quanto si legge in una nota.

"Nove punti con tre vittorie su tre per l’Icierre Lamezia che - precisano - mostra ancora una volta tutta la sua compattezza con una forza leonina su tutti i palloni. Il successo sofferto per 2-1 su un ottimo Lenergy Pisa è oro per i lametini. I toscani hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con il terzo centro in campionato di Bacci. L’Icierre non ha perso la testa ed ha risalito la china con la calma dei forti. Prima pareggiando con il bomber Perri (6 gol in tre partite) e poi con la rete di Persico che ha scelto il momento migliore per imprimere un altro sigillo personale in questa stagione".

"Grande euforia nel team lametino al termine di una gara molto equilibra con gli avversari che erano all’ultima spiaggia ed hanno dato tutto, ma dall’altra parte i neroverdi non sono stati da meno ed hanno tirato fuori gli attributi che servivano per venire a capo della contesa". Lo stato d’animo dei lametini nelle parole del capitano Paolo Schirripa: “Sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo con la squadra indossando la fascia di capitano. Siamo una squadra ben attrezzata e siamo consapevoli delle nostre forze per cui abbiamo raggiunto il primo obiettivo che ci eravamo prefissati. Forza Icierre.”

Lenergy Pisa U20 - Icierre Lamezia U20 1-2

Lenergy Pisa U20: Bacci, Bindi, Luperini, Baldacci, Dezi, Giannini, Simoncini, Armadori, Benedini, Bernardini, Marchetti. Allenatore: Lorenzo Vaglini

Icierre Lamezia U20: Perri, Muraca, Ardente, Tutino, Diano, Mannarino, Schirripa, Persico, Sirianni, Cristaudo, Carriqui Guerrero, Lisa. Allenatore: Luca Montesanti

Reti: 6' pt Bacci (Lenergy Pisa U20); 11' pt Perri (Icierre Lamezia U20); 6' tt Persico (Icierre Lamezia U20);

Arbitri: Soldà di Treviso e Spezzati di Padova