Calcio a 5, l'Icierre vola in finale di Coppa Italia: 4-3 alla Gallinese

Lamezia Terme - Compie l’impresa impossibile l’Icierre Lamezia che da il primo dispiacere stagionale alla Gallinese nella prima semifinale nella Final-Four di Coppa Italia. "La formazione di mister Walter Pellegrino - raccontano in una nota - conquista la finale al termine di una gara ad altissimo livello tecnico ed agonistico chiusa dopo due tempi supplementari. Una prestazione sopra le righe per i neroverdi che hanno avuto la gara sempre sotto controllo con tante azioni non chiuse per un niente, compresi pali e traverse, a cui gli avversari rispondeva facendo vedere di essere una squadra di rango che meritatamente era ancora imbattuta ed in testa alla classifica del campionato. Solo nel finale dei tempi regolari c’è stata una piccola sbavatura nelal difesa lametina. Chiuso il primo tempo in vantaggio con una fantastica rete di Verso, raddoppiavano nella ripresa con Muraca ma la Gallinese rispondeva quasi subito ed accorciava le distanze. Nell’ultima parte del secondo tempo la Gallinese tentava il tutto per tutto con il power-play ed una sbavatura difensiva consentiva il pareggio a 55” dal termine".

Tutto da rifare per i neroverdi che però non perdevano la testa e resistevano al forcing degli avversario nell’over-time. "Una insensata quanto ottusa decisione - commentano - della Sig.ra Spinelli che, invece di un nettissimo calcio di rigore per un fallaccio su Giampà da parte del portiere avversario in uscita, fischiava fallo al neroverde concedendo il tiro libero che F. Martino trasformava per il vantaggio ospite che ribaltava il risultato ed infiammava gli animi in campo ed in tribuna. La Gallinese non aveva però fatto conti con il cuore, la grinta e la determinazione dell’Icierre che ritrovava il suo bomber al momento giusto. Dopo tante conclusioni, che non avevano avuto fortuna, Diddino Villella calava una fantastica doppietta che ribaltava tutto a diciotto secondi dal termine. Apoteosi! Undici reti in coppa per lui a cui si aggiungono le 15 in campionato e, giustamente, premiato al termine come MVP della gara, premio meritatissimo. Dopo le due finali di coppa, alla prima occasione arriva anche la finale di Coppa Italia in quattro anni di vita". Alle 19 la finalissima contro i padroni di casa del Cetraro che hanno battuto il Città di Fiore.

Icierre Lamezia - Gallinese 4-3

Reti: 1T 12’20” Verso 2T 10’56” Muraca 11’43” F. Martino 19’05” Modafferi STS 01’31” F. Martino (TL) 02’36” Villella 04’42” Villella

Icierre Lamezia: S. Martino, Bentornato, Montesanti, Verso, Calindro, Giampà, Stranges, Fiorentino, Schirripa, Di Bella, Villella, Gatto, Muraca. Allenatore: Walter Pellegrino

Gallinese: De Luca, A. Mancuso, Modafferi, Giriolo, Pronestì, Mallimaci, Zamboni, Piraino, Iaria, Labate, Cimarosa, F. Martino. Allenatore: Edoardo Venanzi

Arbitri: Minio Nicola di Catanzaro e Spinelli Manuela di Soverato

Terzo uomo: Santoro Andrea di Paola

Cronometrista: Idone Giovanni di Reggio Calabria.