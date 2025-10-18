Campionati Italiani U17: il lametino Pullia elimina il campione siculo e accede alla semifinale

Siena - Approda in semifinale il pugile lametino Pullia Alessandro che ieri sera ha battuto nei quarti di finale dei campionati italiani under17 il campione siculo Ricca. Macht molto ostico quello disputato ieri da parte dei due pugili. La prima ripresa la fa il lametino dettando legge con i suoi colpi diretti, poi cede fisicamente nella seconda che viene aggiudicata al siciliano ma poi nella terza esplode la tecnica e la voglia di vincere del pugile calabrese che con verdetto non unanime si aggiudica il match.

All’angolo tanto il lavoro da parte del maestro Angelino Mascaro che, dichiara: "è stato un match difficile ma vinto nettamente da parte di Alessandro, il calo nella seconda ripresa a mio giudizio è stato influenzato anche dal peso fatto da Alessandro negli ultimi giorni con grande sacrificio. Ora ci godiamo questa vittoria e pensiamo all’altro match nel quale affronteremo un altro bel pugile Marcon (campione del Veneto)".