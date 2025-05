Conclusa l'edizione Provinciale dei Giochi della Gioventù a Lamezia, 424 gli alunni partecipanti

Lamezia Terme - "Pieno successo dell’Edizione Provinciale dei Giochi della Gioventù in tutte le Provincie Calabresi svoltasi lo scorso 8 maggio. Lamezia Terme, scelta per la Provincia di Catanzaro, non ha fatto eccezione con i suoi 424, tra alunne ed alunni, partecipanti provenienti dall’IC ”Don Lorenzo Milani” di Martirano, dall'IC “Maida” di Maida, dall'IC “Nicotera Costabile” e dall’IC “Borrello Fiorentino” di Lamezia Terme che hanno aderito all’evento" è quanto si legge in una nota.

"Grande il successo dei Programmi proposti dalle 4 Federazioni partecipanti: Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), Federazione Italiana Atletica (FIDAL), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) che hanno entusiasmato e divertito tutte le alunne e gli alunni delle quarte e quinte classi della Scuola Primaria". “D’altra parte, l’intento era proprio quello di coinvolgere maggiormente insegnanti ed alunni nell’attività sportiva, in particolare in una delle sue forme più complete ed esplorative che è la Ginnastica, arricchendo il curricolo con contenuti utili a sviluppare, in età evolutiva, abilità trasferibili in altri contesti.”, come rileva la Prof.ssa Dott.ssa Miriam Scarpino, figura storica dell’A.P.D. Gascal di Lamezia Terme che, insieme al Prof. Roberto Carminucci di Roma, ha ideato i Programmi per la Ginnastica per il Progetto Nazionale “Giochi della Gioventù”, approvato dal “Ministero dell’Istruzione e del Merito” e promosso da “Sport e Salute” insieme alle Federazioni aderenti. "Molto gradita - sottolineano - la presenza del Sindaco Paolo Mascaro che ha salutato e ringraziato i presenti, insieme all’Assessore allo Sport Luisa Vaccaro. Di assoluto rilievo la presenza della candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative, la Dott.ssa Doris Lo Moro, che ha dato debita attenzione alla causa dello Sport". "Ci auguriamo - precisano - che il prossimo Primo Cittadino di Lamezia Terme vorrà affrontare ataviche criticità che da tempo immemore provocano profonde diseguaglianze tra le discipline sportive e risolvere le problematiche inerenti nell’interesse della Città di Lamezia Terme e del suo vasto Circondario".

“Lo Sport è oggi più che mai fondamentale per la crescita psico-fisica dei giovani. Anche a Lamezia Terme tutte le discipline sportive rappresentate, nessuna esclusa, devono avere sedi ideonee per una stabile e continuativa possibilità di espressione soprattutto nelle strutture pubbliche che vanno dedicate a disciplina per garantirne la serenità della scelta e la prosecuzione della pratica. La ripresa dei nuovi Giochi della Gioventù rappresenta il necessario rapporto tra Scuola e Federazioni Sportive, fondamentale per la formazione delle nuove generazioni dell’era digitale e per favorire in ragazze e ragazzi la scoperta e la conoscenza dei contenuti di base di diverse discipline, con l’obiettivo di ampliare lo sviluppo delle competenze motorie e sportive nell’arco del curricolo scolastico di educazione fisica, ma anche per intravedere un eventuale percorso successivo amatoriale o agonistico. Le attività delle alunne e degli alunni hanno testimoniato, con la loro presenza, che è questa la strada da seguire.” sostiene Francesco Scarpino, Presidente dell’A.P.D. Gascal di Lamezia Terme, unica affiliata a Lamezia Terme alla F.G.I., intervenuta alla manifestazione insieme alla “A.S.D. Kines Mediterranea” di Catanzaro, al Presidente del Comitato Regionale Calabria F.G.I., Dott. Antonio Cristiano ed alla rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, Dott.ssa Elena Cortese.

"La presenza del Sindaco e dell’Assessore allo Sport di Lamezia Terme era dovuta, ed è stata molto gradita, ma quella di Doris Lo Moro, unica tra i candidati a sindaco presente - la cui sensibilità non è passata inosservata - è stata spontanea, intenzionale, e guarda al futuro. Con fiducia, affinché venga data allo Sport, in tutte le discipline rappresentate, l’importanza che merita. Appuntamento alla Fase Regionale dei “Giochi della Gioventù” in svolgimento prossimamente a Catanzaro".