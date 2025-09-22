Coppa Calabria, la Promosport batte nuovamente il Caraffa ed accede agli ottavi

Foto da Facebook

Catanzaro – La Promosport Lamezia bissa la vittoria di stretta misura del match d’andata e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Calabria. Dopo il 2-1 del “Riga”, ieri pomeriggio i lametini si sono imposti 1-0 anche sul sintetico del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro, ospiti del Caraffa. Gara condizionata dal caldo torrido, con cooling-break sia a metà del primo che del secondo tempo. Nei primi 45’ i catanzaresi tengono il pallino del gioco, essendo chiamati a ribaltare il risultato della settimana precedente per poter passare il turno. Molto fraseggio in mezzo al campo, ma solo ordinaria amministrazione per Risoli. Anzi, proprio nei 2’ di extratime prima del riposo, è la Promosport a sfiorare il gol: azione personale di Manuel Perri sulla fascia sinistra, rientra sul piede forte e calcia mandando la sfera a stamparsi contro il palo.

A inizio ripresa mister Viterbo inserisce Corigliano e Sano nel tentativo di dare maggiore profondità alla manovra. Gli ospiti cominciano a prendere campo e creare insidie sulle fasce ai caraffoti. Alla mezz’ora tiro di Morello parato da Risoli. Al 35’ si sblocca il match: angolo di Corigliano, palla che sfila in area fino a quando Andrea Morelli (nella foto mentre esulta assieme a Sano), in semirovesciata, non la butta dentro.

CARAFFA – PROMOSPORT 0-1

CARAFFA: Marchio, Fava (29’st Fulciniti), Siracusa (48’pt Arcuri), Procopio, Cristiano, Folino (1’st Barberio), Masciari (41’st Florio), Bellia, Morello, Mazzei, Mercuri (29’st Arone). In panchina: Caroleo, Bruni, Scarfone, Cammisecra. Allenatore: Curcio

PROMOSPORT LAMEZIA: Risoli, Delfico (17’st Cuda), Decio, Gallo (35’st Cullice), Morelli, Kamel, Perri, Saladino (1’st Sano), Giudice (1’st Corigliano), Piacente (14’st De Fazio). In panchina: Vecchio, Santacroce, Gaetano, Vaccaro, Bechar. Allenatore: Viterbo

ARBITRO: Lorenzo Miozzo da Vibo Valentia

MARCATORI: 35’st Morelli

NOTE: ammoniti Fava (C), Mazzei (C), Corigliano (P), Gallo (P), Viterbo (P). Recupero: 2’pt e 5’st

Fer.Gae.