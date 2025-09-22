Lamezia, si tinge di rosa il weekend della SSD Riccardo Viola Tennis & Sports

Lamezia Terme - "Grande soddisfazione per il team femminile della serie D di Tennis composto da Chiara Doria, Vanessa Saladino e Sofia Zizza che, capitanato dal maestro Massimo Viola, ha espugnato il campo di Reggio Calabria battendo il TC Pharaon 2-1 e conquistando un posto in serie C nell’anno 2026" è quanto si legge in una nota .

"La giornata non era iniziata bene, la prima partita ha visto Chiara Doria (3.5) perdere di misura contro Marta Nives Repaci (3.5) in un lungo match chiuso col punteggio di 6-3 7-5. Anche il secondo incontro non è stato una passeggiata per entrambe le giocatrici che hanno lottato per tre set con la vittoria finale di Vanessa Saladino (4.1) su Maria Ariele Repaci (4.2) con il risultato di 6-3 2-6 6-4 portando la parità nella gara. La promozione si è decisa con l'incontro di doppio che ha visto primeggiare nettamente la coppia Doria - Saladino sul duo di casa M.N. Repaci - Molinari col risultato di 6-0 6-3".

"La finale play-off per la promozione in serie C della squadra femminile di Padel ha visto invece prevalere il Circolo Padel Catanzaro per 2-0. È stata comunque un'ottima stagione per la squadra composta da Maria Teresa Del Re, Luisa Statti, Alessia Massimilla, Giulia Mercuri, Federica Muraca, Giada Franconeri, Clara Solla e Caterina Ferrante, capitanata da Salvatore Viola e Vincenzo Samà, terminata solo in finale Play-off dopo aver vinto in semifinale contro Xerox Chianello di Paola. Tutti pronti per un nuovo anno entusiasmante in casa Viola Tennis & Sports con tante giovani promesse in campo".