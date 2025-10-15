Coppa Calabria: sonante vittoria interna della Promosport che ipoteca i quarti di finale

Lamezia Terme – Pronto riscatto della Promosport Lamezia dopo la sconfitta in rimonta di sabato scorso in casa del Cus Unical. Nel match giocatosi nel pomeriggio al “Rocco Riga” e valevole come andata del secondo turno di Coppa Calabria, i lametini hanno liquidato con un largo 4-0 la Nuova A.D.A., ipotecando di fatto la qualificazione ai quarti di finale della competizione tricolore riservata alle squadre di Prima Categoria. Ciò nonostante nell’occasione mister Leonardo Viterbo abbia dovuto fare a meno degl’influenzati Risoli, Riga, De Moro, Piacente e Delfico, con l’aggiunta di Perri, Kamel e Cuda, non convocati a titolo precauzionale essendo alle prese con leggeri affatticamenti muscolare. Dei tre estremi difensori in rosa, quindi, soltanto Vecchio ha potuto prendere posto in distinta. Recuperato, di contro, Liparota, gettato nella mischia dal primo minuto.

La cronaca dell’incontro

Fino al 15’ nessuna delle due squadre prende il sopravvento, tant’è che si registra giusto una punizione dell’esperto Corigliano, dal vertice destro, di poco alta. Nessun problema per Forgiarini a bloccare un angolo di Liparota. Decisamente più pericoloso il successivo spunto di Santacroce: spalle alla porta in piena area, controlla, si gira ed incrocia sul palo più lontano, con palla fuori di un soffio. Al 19’ si fanno vedere in avanti anche gli ospiti con una conclusione dalla media distanza oltre la barra trasversale. E’ sempre la Promosport, tuttavia, a continuare a premere. Su fallo laterale di Galloro, Sano prova la rovesciata svirgolando il pallone.

Alla mezz’ora si sblocca la parità iniziale. Stop di petto di Sano e scarico per Santacroce il quale, ancora spalle verso lo specchio, si gira con un bel dribbling e la piazza rasoterra sul palo più vicino. Al 40’ percussione dell’ex centravanti dell’Excalibur che entra in area e subisce l’intervento falloso di un difensore avversario. Rigore che ancora Santacroce trasforma sotto la traversa. Doppietta, nonché prime reti stagionali, per l’esterno offensivo biancazzurro. Prima del riposo buona chance per la formazione di Dasà, ma Soriano calcia alto la punizione dal limite. In apertura di ripresa la compagine lametina cala il tris su punizione da quasi trenta metri di Corigliano che si spegne sotto il sette. Secondo gol stagionale, dopo quello, alla fine inutile, di sabato, per il classe 1987.

Gli ospiti iniziano ad innervosirsi ed a commettere qualche fallo di troppo, con relativi cartellini gialli estratti dall’arbitro. Al 16’ c’è gloria personale anche per Sano, il quale s’invola sulla sinistra, penetra in area, salta tre avversari e trafigge nuovamente Forgiarini per quello che sarà il definitivo 4-0. Quinto gol in appena sei gare ufficiale per l’attaccante classe 2005. Niente male considerato che fino alla scorsa stagione giocava in Terza Categoria. Corigliano e compagni amministrano il largo vantaggio senza far correre alcun vero pericolo a Vecchio, e dopo 5’ di recupero arriva il triplice fischio del signor Garofalo di Rossano. La sfida di ritorno si giocherà, in terra vibonese, mercoledì 19 novembre alle 14:30.

Post gara

“Contento dei miei ragazzi, - ci dice il direttore sportivo Gianmarco Lucchino - del lavoro che svolge ogni giorno mister Viterbo assieme al suo staff e della reazione che hanno avuto tutti dopo la sconfitta di sabato a Rende. Quello ottenuto oggi era un risultato affatto scontato, non solo per le numerose assenze che lamentavamo, ma, soprattutto, perché affrontavamo una squadra forte e ben attrezzata, che ambisce alle prime posizioni nel girone C. Ora bisogna continuare a lavorare e pensare subito al match casalingo di sabato contro il Petronà”.

PROMOSPORT – NUOVA A.D.A. 4-0

PROMOSPORT LAMEZIA (4-3-3): Vecchio; Morelli (31’st Gallo), Vaccaro, Gaetano, Galloro; Liparota (31’st Decio), Saladino, Corigliano (40’st Crapella); Giudice (35’st Bechar), Sano, Santacroce (31’st Cullice). In panchina: De Fazio. Allenatore: Viterbo

NUOVA A.D.A.: Forgiarini, Laria, Goulart (39’st Pisano), Camara, Sette (38’st Vicino) , Barboza, Gambino (1’st Lugo), Marino (1’st Mendoza), Soriano, Figliuzzi (1’st Barilaro), Loiacono. In panchina: El Makni, Ciancio. Allenatore: Zungri

ARBITRO: Ilario Maria Garofalo da Rossano

MARCATORI: 30’pt Santacroce, 41’pt Santacroce rig.; 3’st Corigliano, 16’st Sano

NOTE: ammoniti Barboza (NA), Goulart (NA), Sette (NA), Zungri (NA). Recupero: 0’pt e 5’st

Ferdinando Gaetano