Coppa Italia Dilettanti, Vigor Lamezia sconfitta 2-0 ad Amantea: decide una doppietta di Gimenez

Lamezia Terme – Non inizia nel migliore dei modi la stagione della Vigor Lamezia, sconfitta per 2-0 dal Città di Amantea nel primo turno di Coppa Italia Dilettanti. Al “Medaglia”, i ragazzi di Danilo Fanello, privi di diversi elementi, non riescono a far valere il maggior tasso tecnico e la differenza di categoria, subendo già nel primo tempo la doppietta decisiva di Gimenez, a segno al 9’ e al 38’. Nel mezzo, un rigore fallito da Curcio che avrebbe potuto ristabilire l’equilibrio al 34’. Biancoverdi di nuovo in campo mercoledì, al “D’Ippolito”, contro il Campora.

Primo tempo

9’ Amantea in vantaggio. La formazione lametina non riesce a ripartire, Gimenez, favorito da un rimpallo, si ritrova in area a tu per tu con Iannì e firma l’1-0

14’ Punizione dal limite di Trento J., palla di poco alta sulla traversa

23’ Conclusione dalla distanza di Rodriguez abbondantemente a lato

28’ Cross dalla destra di Sicoli che sorvola tutta l'area piccola, la palla arriva a De Fazio che al volo non trova lo specchio

34' Cross di Bernardi deviato con un braccio da Ienco, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, Curcio angola troppo e mette sul fondo

37’ Ruano in area commette fallo su Trento J., altro penalty stavolta per l’Amantea. Dagli undici metri, Gimenez non sbaglia per la doppietta personale

40’ Punizione di Curcio per la testa di Ferrara, la palla si stampa sul palo

Secondo tempo

28’ Conclusione di Bernardi deviata in angolo

46’ Sicoli ci prova dalla distanza, Imbronise blocca in due tempi

47’ De Fazio da posizione defilata, conclusione di poco a lato

CITTA' DI AMANTEA: Imbronise (07) Giampetruzzi, Ienco, Trento F.

(05), (39’st Manelli), Genta, Filippo, Positano (30’ st Perri (05), Pierri,

Gimenez, Trento J, Babbino (06)(1’ st Tringali). A disp. Segreti (05), De

Stefano (07), Tringali, Lindia (05), Pasquino (07), Francescano (06),

Zupi (86).

All. Parentela

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Sicoli (06), De Fazio,Rodriguez, Scalon,

Ruano, Bernardi, Ferrara (6'st Catania),Spanò (24’ st Padin), Curcio (24’

st Trentinella), Lucia (06) (26’ st Volpe (07) A disp. Sicilia (05), Chirico

(06) Amendola, Pachì (07), Caruso (06), Padin

All.: Fanello.

ARBITRO: Danilo Frasca di Locri. Assistenti Raffaele Salituro e

Giuseppe Donato di Cosenza

RETI: 9’ e 38’ su rig. pt Gimenez

NOTE: Ammoniti: Scalon, Ruano, Rodriguez,

Angoli: 1- 5

Rec. 3'pt - 5’ st

Francesco Sacco