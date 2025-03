Corsa campestre, Violettaclub soddisfatta per prestazioni coppia Calluso-De Stefano

Lamezia Terme - "Grande soddisfazione del presidente Pietro Gatto della ASD Violettaclub e del segretario Lino Pirico per i 2 veterani atleti saliti sul podio dando lustro a tutta la squadra. Francesco Calluso nella specialità di corsa campestre è campione regionale Calabria master 65 e la sua moglie Graziella De Stefano è salita sul podio come vice campionessa regionale master 60. Oltre 150 atleti alla 3^ Cross Tenuta Rosaneti Librandi per il Campionato Regionale di Società e Campionato Regionale Individuale di Cross Master. Tanto agonismo in campo per i migliori atleti della Calabria che si sono dati battaglia in una delle piu’ belle tenute della Librandi Vini" è quanto si legge in una nota.

Per Meneschincheri, del comitato organizzatore dell'evento: "È un'emozione incredibile poter organizzare questo torneo in memoria di mio padre. Per noi come famiglia è davvero importante e ringraziamo la Federazione di averci dato questa possibilità. È bello vedere questi giovani atleti crescere. Il Lazio è una regione importante per il tennis italiano e continuiamo a lavorare affinché questi ragazzi abbiano la possibilità di esprimersi al meglio". "Per noi è bellissimo essere in uno dei circoli più affascinanti di tutto il mondo – queste le parole del Presidente del Comitato Regionale Lazio della FITP, Giorgio Di Palermo -. Siamo qui in concomitanza con Tennis & Friends, l'evento che unisce lo sport alla prevenzione ed è davvero un piacere aver intitolato i Campionati Regionali Under 12 a Carlo Meneschincheri. Ci troviamo in un periodo fantastico per giocare a tennis e anche per i ragazzi è un'emozione grandissima".

"Gli inossidabili coniugi Francesco e Graziella dell’Asd Violettaclub - precisano - sono stati protagonisti alla gara di corsa campestre del 16 Febbraio 2025 a Sibari per il Campionato Regionale “3° Sibari Fly Cross - CdS Allievi Juniores Promesse Seniores - 2^ Prova Regionale Calabria Cross 3^ Prova Regionale”. In classifica Francesco Calluso 1mo di categoria SM65 e Graziella De Stefano 2nda di categoria SF60. Un palcoscenico di gara ideato e organizzato dall’Asd Pol. Magna Graecia di Cassano alla quale estendiamo i ns complimenti per la spettacolare organizzazione sportiva nell’area geografica dell’antica Sibaris. “Verissimo che la maggior parte degli atleti sono giovani – si legge ancora nella nota di soddisfazione - ma ci sono atleti come Francesco e Graziella esperti che sono altrettanto competitivi. Sono veri e propri ambasciatori dello sport che trasmettono passione a centinaia di persone in tutto il mondo. Sono sempre presenti su tutti i campi di gara della Calabria ed anche Nazionali con stile, classe e dedizione al podismo competitivo”. "Il presidente della Violettaclub, Pietro Gatto ed il segretario Lino Piricò sono lieti di condividere apertamente doverosi riconoscimenti a Francesco e Graziella per la fedeltà verso la propria squadra e soprattutto per la continuativa carriera atletica".