Curinga pronta ad accogliere la nona tappa del Campionato Italiano Slalom 6 e 7 settembre

Curinga - Proseguono a ritmi sempre più serrati i preparativi finali in vista dell’ormai imminente 10ª edizione dello Slalom Curinghese in programma - nel primo week-end di settembre - nella cittadina dell’hinterland lametino. Una gara importantissima, quella del 7 settembre, per il Campionato Italiano Slalom dove la lotta per i titoli è più che mai accesa e la gara di Curinga, nona prova in calendario, può dare punti importanti ed indicazioni per il rush finale. Alto il numero delle adesioni, con tantissimi protagonisti pronti a darsi battaglia sulla Strada Provinciale 114 che da Acconia porta a Curinga, per fare un passo importante in classifica ed indossare a fine stagione la fascia di Campione Italiano. All’indomani della chiusura delle iscrizioni (mercoledì 3 settembre ore 12), giovedì 4 settembre, si terrà la Conferenza Stampa per presentare ufficialmente la manifestazione. L’appuntamento è presso la Sala Consiliare del Comune di Curinga alle ore 17,00 alla presenza del Sindaco della cittadina, Elia Carmelo Pallaria, degli Assessori, oltre naturalmente dei dirigenti della LameziaMotorsport, organizzatrice dell’evento automobilistico.

Prevista, infine ed inoltre, la presenza del presidente dell’Automobile Club di Catanzaro, Avv. Domenico Gareri. L'intero territorio curinghese - fanno sapere - si è mobilitato per questo evento di portata nazionale e, di concerto tra Amministrazione Comunale e LameziaMotorsport, si è fatto, si sta facendo e si continuerà a fare fino al momento dello start ed oltre, tutto il possibile per rendere ancor più gradevole la permanenza in Calabria non solo degli addetti ai lavori ma anche di accompagnatori, familiari e vacanzieri. Nel concludere pare utile oltre che doveroso ricordare a quanti fossero interessati che, il termine ultimo per inviare le iscrizioni è fissato per le 12 di mercoledì 3 settembre 2025, mentre le verifiche tecnico-sportive sono fissate per sabato 6, dalle ore 15 alle ore 19 presso la SICMA srlc (Callipo) zona industriale Acconia di Curinga.