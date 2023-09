Eccellenza, 1-1 tra Palmese e Sambiase a Palmi

Palmi (Reggio Calabria) - Torna a casa con un punto il Sambiase, impegnato nella trasferta in casa della Palmese per il secondo turno di Eccellenza. Un goal per tempo al “Lopresti” di Palmi: ospiti in vantaggio al 26’ grazie a un calcio di rigore trasformato con freddezza da Abayian, nella ripresa, al 50’, il pari dei padroni di casa firmato da Lavecchia. I ragazzi di mister Morelli salgono così a quota 4 punti in classifica, in attesa del big match di domenica prossima contro la Cittanovese. Nel mezzo, mercoledì 27 settembre, l’andata di Coppa con l’Isola Capo Rizzuto.

Cronaca

Primo Tempo

10’ Primo squillo dell’incontro firmato Palmese con un colpo di testa di Militano che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta bravo Giuliani a dire di no a Gomez

20’ Il Sambiase risponde con una gran punizione di capitan Crucitti salvata in angolo da Zampaglione

25’ Rigore per il Sambiase. Crucitti serve Scrugli, steso in area dall’estremo difensore della Palmese. Per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, Abayian beffa Zampaglione con un delizioso cucchiaio

35’ Destro di Monteiro che non inquadra lo specchio della porta

Secondo Tempo

5’ La Palmese trova subito il goal del pari con Lavecchia su assist di Militano

76’ Cataldi semina un paio di avversari e lascia partire un destro alzato in angolo da Zampaglione. Sul seguente corner, svetta di testa Abayian ma il palo nega la doppietta al bomber argentino

85’ Sambiase ancora pericoloso nel gioco aereo con Frasson, Zampaglione è attento

94’ Ospiti pericolosi sul finire dell’incontro con un altro colpo di testa, stavolta di Colombatti, che non trova la porta

Palmese – Sambiase 1-1

Marcatori: 26’ rig. Abayian, 50’ Lavecchia

Palmese: Zampaglione, Giovinazzi, Nuovo, Lavecchia, J. Gomez, Tapia, Merida (Catalano, 19’ st), Pasini, R. Gomez (Basile, 16’ st), Militano (Deza, 45’ st), Gandini (Rajchenberg). A disp. Orlando, Guerrisi, Ojeda, Pacheco. All. Crucitti

Sambiase: Giuliani, Perri, V. Frasson (Schirripa, 41’ st), Monteiro, Colombatti, Strumbo, Scrugli (Solomon, 1’ st), Trentinella (Djalo, 19’ st), Abayian, Crucitti (Cordary, 35’ st), Cataldi. A disp. Martino, Alves, Cozar, Costanzo, Iania. All. Morelli

Arbitro: Teodolo da Aprilia

Assistenti Varacalli (Locri) e Cardia (Locri).

Note: ammoniti Giovinazzi (P), Gandini (P), Zampaglione (P), V. Frasson (S), Monteiro (S). Angoli 2-6. Recupero 2’e 4’.

F. S.