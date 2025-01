Eccellenza, la Vigor Lamezia a Rossano per il big match di giornata

Lamezia Terme – Prima trasferta dell’anno per la Vigor Lamezia, di scena a Rossano nel big match della diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza. Reduci dal successo al photofinish contro il Castrovillari che, complice anche il ko del Digiesse PraiaTortora a Gioia Tauro, ne ha consolidato il primo posto in classifica, i biancoverdi andranno ad affrontare la quarta forza del torneo, distante cinque lunghezze ma con una gara da recuperare dopo il rinvio della sfida con il Brancaleone. Al di là dello stop forzato, rossoblu comunque in grande spolvero grazie a un filotto di ben nove risultati utili consecutivi (sei vittorie e tre pari), conditi da grappoli di goal che ne hanno certificato lo status di miglior attacco del torneo, a parimerito con la ReggioRavagnese, con 32 reti, tre in più dei lametini, che seguono al secondo posto a braccetto con il Praia. Vigor, però, ancora titolare della miglior difesa (8 goal subiti, quasi la metà dei prossimi avversari), motivo di ulteriore interesse in un match clou da non fallire per scongiurare un nuovo tentativo di rimonta delle inseguitrici (sempre ReggioRavagnese e PraiaTortora), staccate di quattro lunghezze, senza dimenticare, per l’appunto, la partita in meno della Rossanese. Nel frattempo, dopo l’emergenza di domenica scorsa, in settimana annunciato un rinforzo a centrocampo: si tratta di Cosimo Cosenza, centrocampista classe ’87 con una lunga esperienza tra Serie C e Serie D (Ragusa, Nuorese, Bolzano, Mazara, Vibonese e Gela). Un innesto importante che dovrebbe portare qualità, visione di gioco e spessore tecnico alla rosa biancoverde. Decisamente meno positive, invece, le novità sul fronte giudice sportivo, che ha inflitto alla società di via Marconi un'ammenda di 500 Euro, più una gara da disputare a porte chiuse, "per ripetuto lancio di pietre e sputi all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali e lancio di un fumogeno nei pressi delle panchine, da parte di propri sostenitori durante la gara".

Di seguito i convocati di mister Salerno per la trasferta allo “Stefano Rizzo” di Rossano. Si rivede Scalon, ancora out Curcio e Padin.

Portieri

Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, De Fazio, De Nisi, Morelli, Puccio, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Cosenza, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti

Catania, Condemi, Spanò, Fioretti, Costanzo, Vitelli

Arbitrerà l’incontro il sig. Frascà di Locri, coadiuvato dal tandem Sciammarella-Cozza di Paola. Calcio d’inizio ore 14:30.

Francesco Sacco