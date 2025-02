Eccellenza, la Vigor Lamezia in casa del fanalino di coda Rende

Lamezia Terme – Trasferta a San Fili per la Vigor Lamezia, domani a caccia dei tre punti contro la cenerentola del campionato, il Rende, ultimo in classifica a quota 8 punti. Un testa-coda che, almeno sulla carta, non dovrebbe destare troppa preoccupazione nell’ambiente biancoverde, anche se, come sottolineato da mister Salerno, i suoi domani affronteranno una sfida dall’esito affatto scontato, al cospetto di una squadra reduce da un colpo esterno (l’1-0 a Brancaleone) in grado di interrompere una striscia negativa di ben sei risultati consecutivi. Galeotto l’avvicendamento in panchina tra Andrea Spinelli e Domenico Casciaro, già allenatore dell’Under 19, cui spetterà il difficile compito di salvare i biancorossi, alle prese con una stagione quanto mai tribolata. “Affronteremo un Rende che nelle ultime settimane ha sistemato qualcosa – ha dichiarato Salerno – e i risultati si sono subito visti con il successo a Brancaleone. Non mi aspetto, infatti, una gara facile, contro un avversario che magari arriva da una sconfitta con tanti goal di scarto, ma ci ritroveremo davanti una squadra motivata, che ha ritrovato un minimo di entusiasmo dopo mesi difficili. Certo, anche noi avremo le nostre motivazioni, perché le inseguitrici, come la Paolana, che molti avevano sottovalutato, sono riuscite a riavvicinarsi, quindi dobbiamo assolutamente vincere”. Riavvicinarsi, ma non troppo, perché comunque, anche settimana scorsa, la mancata vittoria dei lametini non ha portato con sé grossi scossoni, lasciando tutto pressoché invariato. Sarà però fondamentale invertire da subito il trend delle ultime tre partite, caratterizzate da una vittoria, una sconfitta e un pari, ma soprattutto da un vistoso calo in fase realizzativa (un solo goal), che ha fatto scivolare il reparto avanzato biancoverde al quarto posto fra gli attacchi più prolifici del torneo con 33 reti. Sempre sugli scudi, invece, la difesa, miglior pacchetto arretrato con 9 goal subiti, quattro in meno dell’Isola Capo Rizzuto, su cui pesa il 3-2 subito in rimonta dalla Paolana, unica squadra ad aver rosicchiato qualche punto alla capolista nell’ultimo turno.

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida del “Dante De Lio” di San Fili. Out Catania e De Nisi, fermato per un turno dal giudice sportivo in seguito all’espulsione rimediata contro la Palmese.

Portieri

Diano, Iannì, Sicilia

Difensori

Amendola, De Fazio, Lanciano, Matacera, Morelli, Ruano, Scalon, Sicoli

Centrocampisti

Curcio, Cosenza, Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti

Condemi, Egyr, Fioretti, Lucia Padin, Spanó, Vitelli



Arbitrerà l’incontro Vanessa Tempesta di Rossano, coadiuvata dagli assistenti Alessandro Crucitti e Marika Simone di Reggio Calabria. Calcio d’inizio ore 15.

Francesco Sacco