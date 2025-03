Eccellenza, la Vigor liquida la Paolana 1-0 e consolida il primato a cinque giornate dal termine

Lamezia Terme – Vittoria di misura per la Vigor Lamezia nella sfida casalinga contro la Paolana, match di cartello della venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza. Al “D’Ippolito”, al termine di novanta minuti privi di grandi scossoni, gara decisa da un’incornata di Fioretti al 31’ del primo tempo. Biancoverdi sempre primi in classifica a +7 sulla Rossanese, nuova vicecapolista in solitaria dopo il passo falso della ReggioRavagnese a Brancaleone.

Cronaca

Primo tempo

22’ Rimessa lunga di Morelli, colpo di testa di Rodriguez deviato in angolo dal numero uno ospite

23’ Altro tentativo di Rodriguez di testa, la difesa biancoblu si salva nuovamente in angolo

31’ Vantaggio Vigor. Angolo di Curcio e incornata vincente di Fioretti che non lascia scampo a Corno

35’ Insidiosa punizione di Curcio dalla trequarti, la palla termina di poco a lato

46’ Santangelo cerca il gol della domenica con un gran sinistro che sorvola di poco l’incrocio dei pali

Secondo Tempo

12’ Tiro cross di Amendola respinto da Corno, la difesa poi riesce a spazzare

37’ Conclusione al volo di Rodriguez da fuori area, salva in angolo Corno

47’ Padin manda alto davanti a Corno

VIGOR LAMEZIA – PAOLANA 1-0

Marcatori: 31’ Fioretti

VIGOR LAMEZIA: Iannì, Morelli, Amendola (37’st De Fazio), Cosenza, De Nisi (25’pt Ruano), Scalon, Lucia (33’st Chirico), Rodriguez, Fioretti, Spanò (18’st Padin), Curcio (30’st Ferrara)

A disp. Diano, Silvagni, Trentinella, Bernardi

All. Salerno

PAOLANA: Corno, Semaforico, Miceli, Ficara, Vitale, Angotti, Santangelo, Mazzotta, Sposato, Stefano (41’st Novello), Martello (4’st Romagno)

A disp. Serpa, De Luca, Gaetano, Bruno, Crocitti, Signorelli, Bruno

All. Andreoli

Arbitro: Polistena di Soverato

Assistenti: Fortino di Rossano e Moschella di Reggio Calabria

Note: Ammoniti De Nisi (V), Mazzotta (P), Amendola (V), Cosenza (V), Padin (V)

Angoli 7-0

Rec. 1’pt; 5’st

Spogliatoi

Altri tre punti per consolidare il primato in classifica e affrontare al meglio un rush finale che, si spera, possa riportare la Vigor Lamezia a calcare palcoscenici certamente più consoni al proprio blasone. Perché, a cinque giornate dal termine del campionato, considerando anche i valori tecnici visti nel corso della stagione, sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica sono un bel bottino. Ne è ben consapevole il tecnico dei biancoverdi Rosario Salerno, particolarmente soddisfatto anche per quanto fatto vedere dai suoi ragazzi nel corso dei novanta minuti contro la Paolana: “Sapevamo fosse una partita difficile – esordisce l’allenatore biancoverde – perché la Paolana arrivava da un buon momento, nonostante la sconfitta di domenica scorsa. Tra l’altro, parliamo di una squadra composta da giocatori importanti, quindi normale avere qualche difficoltà, soprattutto all’inizio. Gradualmente, abbiamo iniziato a muovere la palla come facciamo in settimana e siamo riusciti a disputare un buon primo tempo. Un po’ meno nella ripresa, ma, a conti fatti, non abbiamo concesso nulla, quindi va bene così, anche perché, come dico sempre, la cosa più importante è vincere, soprattutto in questa fase della stagione”. Stagione che, per buona parte, non ha potuto contare su uno dei giocatori di maggior spessore ed esperienza della rosa biancoverde, Alessandro Bernardi, possibile valore aggiunto di quest’ultimo mese e mezzo di partite: “Avrei voluto dare minuti ad Alessandro Bernardi, perché l’ho visto bene nell’ultima settimana, ma purtroppo Amendola ha chiesto il cambio per crampi e ho dovuto ripiegare su De Fazio. Era fermo da novembre, quindi non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, ma sarà comunque una pedina importante in questo finale di stagione, perché sono certo che il suo modo di giocare, oltre a darci la possibilità di varare altri moduli, ci consentirà di creare superiorità numerica, farci respirare e darci il tempo di lanciarci negli spazi. E sto valutando questa soluzione – conclude Salerno – anche in vista della prossima importante partita contro la ReggioRavagnese”.

Francesco Sacco