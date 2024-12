Eccellenza, Vigor e PraiaTortora non si fanno male: 0-0 al “D’Ippolito”, biancoverdi terzi

Lamezia Terme – Terzo pareggio consecutivo, il secondo a reti inviolate, per la Vigor Lamezia, inchiodata sullo 0-0 dalla capolista Digiesse Praia Tortora nel big match della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza. Aggancio in vetta, dunque, fallito per i biancoverdi, superati in classifica anche dalla ReggioRavagnese, vittoriosa di misura nell’anticipo di ieri contro il Soriano. Ben poco da segnalare al “D’Ippolito”: gara brutta e priva di emozioni tra due squadre probabilmente frenate dalla posta in palio e, nel caso dei padroni di casa, dai numerosi infortuni. Lametini terzi a quota 26 punti.

Cronaca

Primo tempo

41’ Per il primo tiro in porta della partita bisogna attendere le battute finali del primo tempo. Curcio impegna Colella su calcio di punizione, il portiere respinge in tuffo

44’ Bella intuizione di Rodriguez verso Azzinnaro che, complici le non perfette condizioni del terreno di gioco, manca l’aggancio davanti al portiere ospite

Secondo tempo

1’ Vigor subito vicinissima al vantaggio con Catania chiuso in angolo da un grande intervento di Colella

25’ Manovra avvolgente della Vigor che porta Amendola alla conclusione mancina, Colella respinge in modo stilisticamente discutibile ma efficace

29’ Iannì salva i suoi fermando Maitini lanciato a rete in uscita bassa

38’ Palla lunga verso Azzinnaro che non riesce a colpire bene di testa

50’ Egyr serve ancora Azzinnaro il cui diagonale sibila sul fondo

Vigor Lamezia – Digiesse Praiatortora 0-0



Vigor Lamezia: Iannì, Volpe (26’st Sicoli), Amendola (26’st De Fazio), Rodriguez, De Nisi, Ruano, Azzinnaro, Curcio, Catania, Condemi, Silvagni (33’st Egyr)

A disp. Sicilia, Caruso, Chirico, Scalon, Ferrara, Lucia

All. Fanello

Digiesse Praiatortora: Colella, Grosso, Carrozzino, Bert, Carballo, Gonzales, Maitini, Poltero (46’st Lentini), Rivadero, Petrone, Puoli (31’st Della Rocca)

A disp. Banfi, Massara, Iles, Alcade, Sacko, Signorelli, Cordoba

All. Aita

Arbitro: Polistena di Soverato

Assistenti: Moschella e Aliano di Reggio Calabria

Note: Angoli 1-2; Ammoniti: Maitini (P), Volpe (V), Puoili (P), Curcio (V), Grosso (P), Poltero (P), De Fazio (V), Colella (P), Condemi (V)

Rec. 1’ e 9’

Francesco Sacco