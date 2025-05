Fase nazionale Juniores: la Vigor ospita l'Athletic Club Palermo, in palio l'accesso ai quarti

Lamezia Terme – Appuntamento con la storia per la Juniores, o Under 19 che dir si voglia, della Vigor Lamezia che domani, sabato 10 maggio, ospiterà i parigrado dell’Athletic Club Palermo nella gara valevole come ritorno del primo turno della fase nazionale. Dopo lo 0-0 maturato mercoledì scorso sul sintetico del “Favazza” di Terrasini, in quella ch’è stata la sfida di andata, i giovani biancoverdi di mister Davide Visciglia dovranno imporsi per accedere ai quarti (17 e 24 maggio) dove se la vedrebbero con la vincente del triangolare Campania-Basilicata-Puglia, ovvero con una tra Micri, Sava o Lykos. Sarebbe una storica prima volta considerato che nell’unico precedente in cui il sodalizio lametino, allora recante la denominazione Comprensorio Vigor Lamezia, vinse il titolo regionale juniores (stagione 1995-96 con Gianni Scardamaglia allenatore), come accaduto, per l’appunto, nuovamente in questa stagione, fu poi eliminato dal Melfi proprio nel primo turno della fase nazionale. Non vigendo più la regola dei gol segnati in trasferta che valgono doppio, qualora anche i 90’ regolamentari di domani dovessero concludersi nuovamente in parità, e con qualsiasi punteggio, si procederebbe direttamente a tirare i calci di rigore per decretare la squadra qualificata al turno successivo. La sfida si giocherà al “D’Ippolito”, con ingresso gratuito, ed avrà inizio alle 15:30.

Nell’undici titolare che mercoledì scorso ha impattato in terra palermitana, hanno trovato posto ben otto elementi della rosa della prima squadra. Nello specifico i vari Diano, Sicoli, Puccio, Lanciano, Egyr, Chirico, Costanzo e Silvagni. Ricordiamo che, per regolamento, le squadre partecipanti a tale manifestazione devono essere composte esclusivamente da calciatori nati dal 1 gennaio 2006 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. E' consentito l'impiego, in assoluto, di non più di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1 gennaio 2005 in poi.

Oggi pomeriggio, intanto, sempre l’impianto di via Marconi ha ospitato la semifinale provinciale del campionato Under 15 tra la stessa Vigor Lamezia e la GS Marcellinara. I giovanissimi biancoverdi si sono imposti con un largo 4-0, grazie alle reti di De Fazio V., Guido, Rubino e Sgro’, qualificandosi, così, per la finale.

Ferdinando Gaetano