Giacomo Bruzzano nuovo presidente della Sezione AIA di Lamezia

Lamezia Terme - “Potete immaginare il tumulto di emozioni che mi investono in questo momento. Ringrazio tutti voi per la fiducia che mi avete accordato. Vi garantisco che mi impegnerò, per essere all’altezza delle responsabilità che mi competono e che sono pronto a gestire con la squadra che mi supporterà, per portare in alto il nome di Lamezia Terme”. Queste le parole con le quali Giacomo Bruzzano ha iniziato il suo primo mandato da Presidente della Sezione AIA di Lamezia Terme.

"L’Assemblea Elettiva - precisano - con candidato unico, si è svolta lo scorso 15 novembre. In platea numerosi associati minorenni, senza diritto al voto, a riprova della coscienza condivisa e del valore morale che l’AIA è riuscita a trasmettere sin da subito ai giovani tesserati. I lavori - fanno sapere - hanno avuto inizio con l’intervento del Presidente facente funzione, Salvatore Perri, il quale ha ringraziato il Presidente uscente Gianfranco Pujia, oggi Componente del Settore Tecnico Arbitrale, e tutto il Consiglio Direttivo Sezionale per il supporto che ha continuato a fornire alla Sezione e ha ricordato ai presenti l’importanza del concetto di squadra, fondamentale nell’AIA".

"L’Assemblea - continuano - è proseguita con la nomina dell’Ufficio di Presidenza: Presidente l’arbitro benemerito Roberto Battimelli, vicepresidente Giovanna Zubba, segretario Mattia Roperto, scrutatori Pasquale Gatto, Manuel Gatto e Antonio Plutino. Bruzzano, con trascorsi da arbitro sui campi di Serie D, ha così presentato la sua candidatura: “Oggi per me è un giorno particolarmente importante perché mi candido alla presidenza della mia Sezione, di cui faccio parte da 30 anni. Questo per me comporta tanto onore e altrettante responsabilità. Ho conosciuto quasi tutti i Presidenti e tutti hanno avuto modo di trasmettermi il senso di appartenenza. Il mio impegno sarà indirizzato a proseguire il percorso di crescita della Sezione che, come ho potuto notare nel corso dei miei sei anni di permanenza al Comitato Regionale Arbitri della Calabria, è ben visto da tutto il territorio regionale. Ringrazio il Presidente Pujia del quale ho potuto apprezzare l’impegno durante la mia Vicepresidenza sezionale. Mi propongo di continuare a lavorare seguendo la via tracciata in questi anni, riservandomi di apportare i cambiamenti necessari e seguire l’evoluzione delle richieste che via via lo spirito di miglioramento dell’Associazione ci richiede. Ovviamente avrò bisogno di una squadra che troverò nel prossimo Consiglio Direttivo Sezionale – ha concluso Bruzzano - ma ci tengo a riaffermare che ognuno di voi è fondamentale per raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi”. "Quindi le operazioni di voto, lo scrutinio che ha visto Giacomo Bruzzano ottenere il 60 percento dei consensi, e la proclamazione. La nuova era della Sezione di Lamezia è iniziata, sul solco della continuità".