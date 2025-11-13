Giro d’Italia 2026, la corsa rosa potrebbe tornare anche in Calabria

Roma - È stata ufficializzata la data della presentazione del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women 2026. L’evento si terrà lunedì 1° dicembre alle ore 15:30, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Un appuntamento importante per scoprire tutti i dettagli dei percorsi, delle tappe e le novità delle due edizioni 2026. Solo in quell’occasione verranno svelati il percorso completo e la struttura delle tappe, in programma dal 9 al 31 maggio 2026. Nel frattempo, sul web si moltiplicano le indiscrezioni: dopo anni di assenza, sembra che l’edizione numero 106 possa tornare a toccare la Calabria, con due tappe previste nella regione.

Nulla di ufficiale, però, poiché - come comunicato da RCS Sport - i dettagli saranno resi noti soltanto lunedì 1° dicembre. Bisognerà dunque attendere, ma la Calabria pare già pronta a colorarsi di rosa. Secondo le prime voci, la prossima edizione dovrebbe partire dalla Bulgaria per poi approdare in Calabria. E c’è chi spera che, come accaduto nel 2022, la carovana rosa possa nuovamente attraversare anche la fascia costiera lametina.