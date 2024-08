I calabresi Marcello Percia Montani e Fabio De Nisi campioni d'Italia di beach soccer

Lamezia Terme – In attesa, si spera, di buone notizie dalle finali scudetto Under 20 che, in quel di Genova, tra pochi giorni vedranno scendere sulla sabbia i vice-campioni d’Italia di categoria dell’Icierre Lamezia Beach Soccer, l’hinterland lametino da ieri pomeriggio può già vantare un fresco vincitore, con la maglia della Domusbet.tv Catania, dello scudetto dei “grandi”. Stiamo parlando del falernese Marcello Percia Montani, volto decisamente noto ai calciofili lametini per aver vestito, tra le altre, le maglie di Promosport e Vigor Lamezia. Percia Montani le sue maggiori soddisfazioni se l’è però tolte proprio con il beach soccer. Dopo aver iniziato, mettendosi subito in mostra per le sue spiccate doti acrobatiche e finalizzative, con l’allora Lamezia Terme BS del duo Salvatore D’Augello – Davide Muraca, ha poi fatto carriera, come suol dirsi, andando a militare nelle più forti squadre del massimo torneo nazionale. Il 2019 è l’anno della consacrazione, essendosi laureato per la prima volta campione d’Italia con la Sambenedettese e vice-campione del mondo con la Nazionale. Risultati quasi identici in questo 2024 dato che è arrivato il secondo scudetto, stavolta con la casacca etnea. A livello planetario, ha fatto parte della spedizione azzurra nel premondiale, senza però poi partecipare alla competizione iridata che ha visto la nostra Nazionale chiudere ancora in seconda posizione, dietro il Brasile.

“Finalmente – ha scritto, sul proprio profilo social, l’ex vigorino - dopo 82 giorni di duro lavoro, 68 allenamenti, doppie sedute da lunedì a venerdì, 4 ore al giorno, per arrivare pronti alla fase finale del campionato, abbiamo conquistato il tricolore. Bisogna andare oltre i propri limiti, migliorarsi anche a 36 anni. Sono una persona umile, che pensa al collettivo prima che a se stesso, la squadra è più importante di qualsiasi altra cosa, questo gruppo in due anni ha giocato tutte le finali che c’erano da giocare in Italia: ben 6, conquistando 3 trofei. A distanza di 5 anni ho alzato di nuovo questo trofeo, il più difficile da raggiungere, il secondo trofeo stagionale dopo la supercoppa, il terzo in due anni a Catania, contando la coppa Italia dell’ anno scorso”.

Compagno di squadra di Percia Montani in questa Serie A Puntocuore 2024 di beach soccer, e quindi anche lui fresco di titolo nazionale, il filadelfiese, ma oramai lametino di adozione avendo vestito, a più riprese, le maglie di Promosport, Sambiase e Vigor Lamezia, Fabio De Nisi. Primo scudetto nel calcio sulla spiaggia per l’esperto difensore. Alle finali scudetto di San Benedetto del Tronto ha preso parte, oltre ai lametini Curcio e Mascaro, anche il nazionale Alessandro Micieli (trascorsi con l’Fc Lamezia e le tre storiche realtà calcistiche lametine), disputando la sua ultima gara sulla sabbia. L’atleta di Amantea ha perciò ricevuto il meritato saluto dalla sua squadra, l’Happy Car Sambenedettese, dagli avversari dell’Alsa Lab Napoli, e da tutte le persone presenti sugli spalti della Beach Arena marchigiana.

