Il pilota lametino Claudio Gullo domina nel campionato italiano di Speed down

Nocera Terinese - È stato il pilota Lametino Claudio Gullo il dominatore Assoluto della seconda prova del Campionato Italiano usacli di speed down, la kermesse sportiva valida anche quale seconda prova del Campionato Interregionale Calabria/Sicilia si è disputata a Campodorato di Nocera Terinese ed è stata organizzata dalla Scuderia speed down project in collaborazione con il comune e con l'associazione Campodorato in festa, il Primatista Mondiale di Motonautica Offshore e Pluricampione Italiano di Kart ed Automobilismo che può annoverare nel suo palmares sportivo numerosissime vittorie in tantissime discipline diverse del motorsport ha messo il sigillo anche nello speed down, la disciplina a 4 ruote completamente green arrivata in Calabria grazie a Rotella Francesco di Settingiano specialista di questi mini bolidi con i quali si è sempre distinto in ambito Italiano ed Europeo, Gullo pilota professionista del Gruppo Caffo 1915 e Testimonial Ufficiale per il motorsport Italiano, Europeo e Mondiale del brand internazionale Vecchio Amaro del Capo ha interpretato al meglio il tracciato di gara stabilendo il Primo posto Assoluto in tutte e 4 le manche di prova ed anche nelle 3 discese cronometrate di gara Vincendo la classe c4 ed aggiudicandosi anche la Vittoria Assoluta, la leggenda dello sport Calabrese nel Mondo ha guidato una formula greenmamba messagli a disposizione da Rotella insieme al costruttore di Bolzano Georg Spitaler, il pilota della Piana di Lamezia dopo averla testata a staletti' in modo amichevole.....a Campodorato ha potuto sfoderare al meglio il suo innato talento conquistando un bellissimo successo sportivo.

"È stato un bel fine settimana, sono stato competitivo da subito, il tracciato era molto bello, la scuderia speed down project mi ha supportato al meglio mettendomi a disposizione una vettura competitiva, io ho fatto un buon lavoro e di concerto è arrivata una meritata vittoria, colgo l'occasione per fare i complimenti agli organizzatori e soprattutto agli abitanti ed al pubblico di Campodorato per la gentilezza, la passione e soprattutto lo spirito allegro che hanno dimostrato di avere durante tutto il fine settimana, sicuramente sarà impegni permettendo un posto dove ritornerò a correre molto volentieri".