Il pilota lametino Gullo premiato a Roma dal Presidente del CONI Nazionale con l'elica d'oro

Lamezia Terme - “È stato premiato ieri a Roma presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel gotha dello sport italiano il lametino Claudio Gullo, pilota professionista del Gruppo Caffo 1915, testimonial del brand mondiale Vecchio Amaro del Capo per il motorsport Italiano, Europeo e Mondiale. Ha ricevuto dalle mani del Presidente Nazionale CONI Luciano Buonfiglio insieme al Presidente della FIM Giorgio Viscione l'elica d'oro” è quanto si legge in una nota.

“Il prestigioso premio – sottolineano - gli è stato consegnato nella sala presidenti durante la cerimonia di premiazione indetta per celebrare i Campioni del Mondo 2025 di motonautica. Gli atleti che hanno ottenuto risultati eccezionali in uno sport spettacolare come la motonautica hanno avuto l'onore di essere celebrati nel tempio dello sport italiano, insieme a Gullo hanno ritirato il Premio i migliori specialisti al mondo della motonautica. L’asso della piana di Lamezia Primatista Mondiale di offshore nel 2024 e nel 2025 ha portato la Calabria sul tetto del mondo del motorsport per ben 2 anni di fila stabilendo un primato leggendario: essere il primo Iridato della storia fra tutte le discipline motoristiche a raggiungere tale obbiettivo e per questo motivo la passata stagione è stato nominato "Leggenda dello Sport Calabrese nel Mondo" dal consiglio regionale della Calabria”.

“In questo 2025 – aggiungono ancora - il Campionissimo del Gruppo Caffo 1915 nonché Pupillo di Pippo e Nuccio Caffo oltre al Titolo Mondiale Offshore conquistato sul mare alla Guida della Pippo Caffo Boat 59 preparata dalla Nautica Alessi è riuscito a Conquistare altri 3 Titoli sulle 4 ruote nel Gravity Race Car, si è infatti Laureato Campione Italiano Assoluto e Campione Italiano di Classe C4, inoltre ha anche conquistato il titolo di Campione Interregionale Calabria/Sicilia sempre nel Gravity Race Car (velocita in discesa) portando a 6 i titoli Italiani in carriera ed a ben 15 i titoli nazionali complessivi nel suo palmares, a questi risultati eccezionali si aggiungono anche varie medaglie e targhe al Valore Atletico CONI che lo consacrano come uno degli sportivi Calabresi più Vincenti e titolati di tutti i tempi, unico ad essere Campione Italiano nel Gravity Race Car, Campione Italiano nel Karting, Campione Italiano nell'automobilismo (sia con le Vetture Turismo e sia alla guida di vetture sport prototipo) e pluricampione Mondiale in motonautica con una serie impressionante di Vittorie ottenute in diverse discipline e categorie del panorama Motoristico Nazionale e Mondiale”.

"Sono stato premiato nel Gotha dello sport Nazionale dal presidente Buonfiglio, questa premiazione è una grandissima soddisfazione personale inquanto sono il primo Calabrese impegnato nel motorsport a ricevere un premio in questa sede, tra l'altro prima di essere Premiato sono stato con gli atleti che da qui sono partiti per portare dentro Roma la Fiamma Olimpica, è stata una bella giornata che dedico a Pippo e Nuccio Caffo, solo grazie al loro supporto sono riuscito a salire prima sul tetto d'Italia ed ora su quello Mondiale, ho stabilito nella mia Carriera sportiva vari primati dei quali vado fiero, spero di poter continuare con questo trend positivo e di portare sempre più in alto la nostra Regione".