Il Sambiase cede ai rigori, la Coppa Italia va al Bocale

Locri – Sfuma ai calci di rigore il sogno Coppa Italia del Sambiase, sconfitto dagli undici metri dal Bocale nell’attesa finale del “Macrì” di Locri. Un epilogo amaro arrivato al termine di una gara combattutissima, che ha visto le due squadre rispondere colpo su colpo, conclusa sul punteggio di 2-2 (a segno, tutti nel primo tempo, Arigò e Tossi per il Bocale e Crucitti e Perri per il Sambiase). Dal dischetto, fatali gli errori di Crucitti e Trentinella. Per il Sambiase, si tratta della quinta finale persa su cinque giocate.

Cronaca

Primo Tempo

9’ Bocale subito in vantaggio con un eurogoal di Arigò che fulmina Martino con un destro nel sette

17’ Al primo calcio d’angolo della partita, il Sambiase sfiora il pari con un gran colpo di testa di Umbaca fermato dal palo

27’ Altro calcio d’angolo per il Sambiase e salvataggio sulla linea di Picone. Sul capovolgimento di fronte, Tossi ha sui piedi la palla del 2-0 ma Martino salva i giallorossi

29’ Scrugli prova il destro a giro, palla fuori

34’ Pari Sambiase. Cross insidioso di Umbaca bucato da un difensore che manda fuori giri Marino, ne approfitta Crucitti per il comodo tap-in dell’ 1-1

29’ Sorpasso Sambiase. Punizione di Crucitti che sorprende la distratta difesa biancorossa, la palla arriva a Perri che infila un non perfetto Marino

45’ Il Bocale trova il pari con un tiro-cross di Tossi che scavalca Martino

Secondo tempo

8’ Bocale ancora vicino al goal con una girata di Barnofsky salvata sulla linea da Monteiro a Martino battuto

18’ Corner di Crucitti per il tiro al volo di Monteiro, miracoloso Marino

20’ Punizione di Crucitti bloccata da Marino

26’ Il Bocale reclama un calcio di rigore per un contatto sospetto tra Alegria e Strumbo, tutto regolare per l’arbitro

30’ Scrugli salta due avversari e serve Abayian il cui destro a giro non trova la porta

Supplementari

Primo tempo

6’ Crucitti non colpisce benissimo da buona posizione ma chiama comunque Marino alla deviazione in angolo

10’ Cross verso Abayian che in scivolata manda alto disturbato da un difensore

Secondo tempo

1’ Punizione verso Umbaca che colpisce ancora di testa, palla fuori

2’ Sponda di Alegria per Sapone disturbato al momento della conclusone dalla provvidenziale chiusura di Frasson

10’ Fallo di Strumbo che, per un curioso scambio di persone, porta all’espulsione di Solomon. L’arbitro riconosce l’errore suscitando le furiose proteste del Bocale. Gioco fermo per diversi minuti e cartellino rosso per il presidente del Bocale Coliandro e il ds Mazzei del Sambiase

Rigori

Crucitti - Fuori

De Clò - Goal

Umbaca - Goal

Miletta - Goal

Trentinella - Parato

Alegria - Goal

Abayian - Goal

Nicolau - Goal

BOCALE: Marino, Nemia, De Clò, Urruty, Barnofsky, Scoppetta, Tossi (18’st Isabella), Arigò (10’pts Nicolau), Alegria, Camilleri (12’st Licciardello, 32’st Sapone), Picone (33’st Billetta)

A disp. Mileto, Baeza, Guglielmo, Neri.

All. Saviano.

SAMBIASE: Martino, Perri, Brugnano (45’st Frasson V), Monteiro (23’st Trentinella), Colombatti, Strumbo, Scrugli (31’st Cataldi), Solomon, Djalo (15’st Abayan), Crucitti, Umbaca.

A disp. Giuliani, Costanzo, Frasson S, Iania, Piriz.

All. Morelli.

Arbitro: Pittella di Crotone

Assistenti Varacalli di Locri e Lavari di Cosenza

Marcatori: 8’ Arigò, 34’Crucitti, 39’ Perri, 45’ Tossi

NOTE: Angoli 2-9; Ammoniti: Urruty, Colombatti, Camilleri. Scrugli, Monteiro, Arigò, Solomon, Scoppetta, Strumbo

Rec: 2’pt, 4’st, 1’pts, 2’sts

Francesco Sacco