Il Sambiase saluta la Coppa: giallorossi sconfitti 3-1 a Casarano

Lamezia Terme – Si conclude a Casarano il cammino in Coppa Italia del Sambiase, sconfitto per 3-1 dai padroni di casa al termine di una gara gagliarda, soprattutto nel primo tempo, in cui i ragazzi di Claudio Morelli avrebbero certamente meritato qualcosina in più. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sul risultato di 1-1 (a segno Loiodice, su calcio di rigore, all’8 e Solomon al 45’) e aver sfiorato la rete in almeno un paio di occasioni, i giallorossi cadono nella ripresa sotto i colpi di Oppola (77’) e Ferrara (83’), quest’ultimo bravo e fortunato ad approfittare di un’insolita incertezza di Giuliani.

La Cronaca della partita

Primo tempo

6′ Intervento di Strumbo in area su Martinenko giudicato falloso dal direttore di gara. Dal dischetto, Giuliani intuisce ma non riesce a evitare la il goal di Loiodice

10′ Ci prova Munoz su punizione, parata facile di Fernandes

15′ Umbaca serve Zerbo che al volo trova la respinta del portiere di casa

20′ Giuliani devia in angolo una conclusione di Rizzo

21′ Saraniti prova il pallonetto su Giuliani in uscita senza fortuna

27′ Munoz si inserisce in area, salta un avversario di suola ma trova sulla sua strada la gran parata di Fernandes che devia in angolo il suo colpo di biliardo nell’angolino

30′ Traversone pericoloso di Pinto su cui Perez non arriva per un soffio

32′ Tiro da fuori di Umbaca che sorvola la traversa

44′ Munoz per Zerbo la cui conclusione viene murata da Guastamacchia in scivolata

45′ Pari Sambiase. Solomon vince un rimpallo al limite, entra in area e infila Fernandes per l’1-1 giallorosso

Secondo tempo

1′ Solomon sfiora subito la doppietta impegnando severamente Fernandes, sulla ribattuta Munoz viene fermato dalla difesa pugliese

8′ Girata di testa di Saraniti neutralizzata senza grossi problemi da Giuliani

19′ Umbaca guadagna il fondo e serve Munoz che di testa non riesce a imprimere la giusta forza al pallone

22′ Pinto crossa sul secondo palo per la testa di Saraniti che angola troppo la sua conclusione

32′ Raddoppio Casarano. Assist di Pinto per Oppola che supera Morra e batte Giuliani

38′ Retropassaggio su Giuliani che cincischia troppo favorendo il pressing di Ferrara, la palla carambola in rete per il 3-1 del Casarano

42′ Giuliani stavolta è attento nel deviare in angolo un tiro di Malcore

50′ Portiere giallorosso ancora tempestivo in uscita sullo stesso Malcore

CASARANO: Fernandes, Martinenko, Guastamacchia, Rizzo, Pinto, Oppola (37’st Valentino), Teijo (24’st Logoluso), Cerutti, Loiodoice (44’st Morsetti), Perez (14’st Ferrara), Saraniti (24’st Malcore). All. Laterza.

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Frasso V, Strumbo, Morra, Tiveron (28’st Caporello), Cozza (34’st Crucitti), Solomon (31’st Carella), Zerbo, Munoz (19’st Ferraro), Umbaca (37’st Cataldi). All. Morelli.

ARBITRO: Lascaro di Matera

Assistenti: Chiarillo di Molinterno e Di Leo di Policoro).RETI: 7’pt Loiodice (rig), 45’pt Solomon, 32’st Oppola, 38’st Ferrara

NOTE: Ammoniti: Guastamacchia, Teijo; Angoli: 7-2. Rec: 3’pt, 7’st.

Francesco Sacco