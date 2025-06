In Calabria tre giorni di sport, spettacolo e passione equestre, al Centro Ippico Valle dei Mulini arriva il Circuito Classico MASAF Sud

Catanzaro - Dal 13 al 15 giugno 2025, il Centro Ippico Valle dei Mulini di Catanzaro ospiterà una tappa del Circuito Classico MASAF Sud, il circuito di salto ostacoli riservato ai giovani cavalli italiani di 4, 5, 6 e 7 anni, promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Una manifestazione che, fanno sapere "porterà nel cuore della Calabria cavalli, cavalieri e amazzoni da tutto il Sud Italia e non solo, per tre giornate di sport di altissimo livello. Tra i protagonisti della tappa calabrese, oltre alla Scuderia Cricelli chiamata a fare gli onori di casa, anche i giovani cavalli provenienti dalla Toscana del noto tecnico Giovanni Consorti, a conferma del rilievo nazionale dell’appuntamento".

L’evento, con ingresso libero, si svolgerà ogni giorno dalle 8 alle 18 e includerà, oltre alle categorie ufficiali del circuito, anche categorie aggiunte aperte a un pubblico equestre più ampio. Il Circuito Classico MASAF rappresenta "un’importante vetrina per i giovani cavalli italiani, con gare valide per la qualificazione alla Finale Nazionale, che culminerà nel Campionato del Cavallo Italiano e nel Criterium del Cavallo Italiano". Alcune tappe, inoltre, sono selettive per il Campionato del Mondo dei Cavalli Giovani, rendendo il circuito un trampolino di lancio verso la scena internazionale. Durante tutta la manifestazione sarà attiva un’area Food & Drink per accogliere il pubblico in un’atmosfera conviviale. E venerdì 13 giugno, dalle 19 fino a notte, spazio alla socialità con una nuova edizione di "Horsin’ Around: l’esclusivo format serale con un ricco apericena e il dj set che vedrà in console Cesare Aiello e Classic Mode".