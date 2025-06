Corruzione, ancora nessuna convocazione in procura per Occhiuto

Catanzaro - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, non ha ancora ricevuto nessuna convocazione da parte della procura della Repubblica di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato, insieme con altre 4 persone, per corruzione. Era stato lo stesso governatore a dare notizia, ieri, attraverso i social, della sua iscrizione nel registro degli indagati ed a sollecitare un colloquio con i magistrati. Stamani il presidente e' stato al ministero delle Finanze a Roma per discutere il piano di rientro del debito sanitario. Anche in questo caso Occhiuto ha affidato a un brevissimo video pubblicato su Instragram il suo messaggio ai calabresi. Poche sequenze che lo ritraggono negli uffici del ministero. "Al lavoro per l'uscita dal commissariamento della sanita'" si legge in sovrimpressione sulla storia pubblicata sul popolare social.

