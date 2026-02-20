Incetta di medaglie per l’Accademia Karate Lamezia al Gran Prix di Vibo

Lamezia Terme - Domenica 15 febbraio l’Accademia Karate Lamezia ha preso parte al Gran Prix Karate Esordienti/Senior/Master. Gara che ha visto sui tatami del Pala Borsellino di Vibo Valentia i migliori karateka di 21 società della Calabria. Presenti per l’occasione il Presidente Fijlkam Regionale M° Enzo Migliarese, il Presidente Fijlkam Regionale Settore Karate M° Viola Zangara e i dirigenti del Comitato Regionale Calabrese.

L’Accademia Karate Lamezia grazie a 3 medaglie d’oro, 3 d’argento, 3 bronzi e 2 quinti posti si è classificata al secondo posto come società in questa competizione.

Ecco i risultati di questa giornata

Medaglia d’oro per:

Maria Coccimiglio nel kata Esordienti (12/13 anni)

Vittorio Guido kumite -53kg Esordienti

Gabriele Mariniello kumite -67kg Senior (18/35 anni)

Medaglia d’argento per:

Marco Notarianni -38kg Esordienti

Francesco De Gennaro -43kg Esordienti

Pasquale Raso -53kg Esordienti

Medaglia di bronzo per:

Greta De Sensi -35kg Esordienti

Lorenzo Tassone -38kg Esordienti

Danza Giovanni -43kg Esordienti

Ottimo 5° posto per :

Alessia Muraca -56kg Esordienti

Giulia Bruno nel Kata Esordienti

Prossimo appuntamento, il raduno del Centro tecnico regionale per tutti gli atleti e tecnici della Fjlkam Calabria, l'1 marzo a Vibo Valentia.