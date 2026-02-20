Incetta di medaglie per l’Accademia Karate Lamezia al Gran Prix di Vibo

Lamezia Terme - Domenica 15 febbraio l’Accademia Karate Lamezia ha preso parte al Gran Prix Karate Esordienti/Senior/Master. Gara che ha visto sui tatami del Pala Borsellino di Vibo Valentia i migliori karateka di 21 società della Calabria. Presenti per l’occasione il Presidente Fijlkam Regionale M° Enzo Migliarese, il Presidente Fijlkam Regionale Settore Karate M° Viola Zangara e i dirigenti del Comitato Regionale Calabrese.
L’Accademia Karate Lamezia grazie a 3 medaglie d’oro, 3 d’argento, 3 bronzi e 2 quinti posti si è classificata al secondo posto come società in questa competizione.
Ecco i risultati di questa giornata
Medaglia d’oro per:
- Maria Coccimiglio nel kata Esordienti (12/13 anni)
- Vittorio Guido kumite -53kg Esordienti
- Gabriele Mariniello kumite -67kg Senior (18/35 anni)
Medaglia d’argento per:
- Marco Notarianni -38kg Esordienti
- Francesco De Gennaro -43kg Esordienti
- Pasquale Raso -53kg Esordienti
Medaglia di bronzo per:
- Greta De Sensi -35kg Esordienti
- Lorenzo Tassone -38kg Esordienti
- Danza Giovanni -43kg Esordienti
Ottimo 5° posto per :
- Alessia Muraca -56kg Esordienti
- Giulia Bruno nel Kata Esordienti
Prossimo appuntamento, il raduno del Centro tecnico regionale per tutti gli atleti e tecnici della Fjlkam Calabria, l'1 marzo a Vibo Valentia.
