Kickboxing, Budokai Lamezia protagonista ai Campionati del Sud Italia: oro per Greta Vescio

Lamezia Terme - Grande successo per la tappa dei “Campionati del Sud Italia” di kickboxing targati federkombat andati in scena Domenica 1 Marzo al Palavalentia (VV). L' evento con oltre 500 iscritti, ha visto incrociare i guantoni di atleti provenienti da Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania e Puglia. Tra i protagonisti anche gli atleti del team lametino "Budokai kickboxing" della Marconi Fitness club Ssdrl guidati dai loro tecnici De Sando e Cerminara. Vescio Greta è riuscita a salire sul gradino più alto del podio per la categoria femminile Young Cadet vincendo ai punti una finale dominata dal primo minuto aggiudicandosi così il titolo di campionessa del Sud Italia.

Per la categoria senior -55 kg Critelli Ilenia e Torcasio Adriana questa volta non riescono ad arrivare a podio, la prima uscita al primo match contro un’atleta che si è mostrata sin da subito sofferente ai colpi della Critelli che l’ha costretta a due conteggi e ad un intervento medico; ciò non è bastato però ad aggiudicarsi il match. Torcasio perde al primo incontro senza mai esprimere il proprio potenziale. Per quanto riguarda le categorie maschili, Antonio Martello perde nei Young Cadet contro un avversario siciliano che riesce ad imporre meglio la sua strategia; Critelli Sergio al suo esordio esce al primo incontro di eliminazione peccando di inesperienza seppur mostrandosi all’altezza dell’avversario.



Esordio anche per El Hazaji Ahmed che in una pool di avversari numerosissima riesce a dominare il primo match che lo vede vincere contro un atleta siciliano, ma perde al secondo incontro ai punti contro un atleta conterraneo. Nelle cinture bmn (blu, marroni, nere) Antonio Villella fronteggia un forte avversario pugliese che riesce a spuntarla ai punti sul finale disputando insieme all’atleta lametino un match di alto livello.



Soddisfatti dalla giornata di gara, i tecnici del team dichiarano che si metteranno subito a lavoro per fronteggiare i prossimi eventi, facendo sapere in una nota che saranno presenti ai campionati italiani assoluti di sport da ring che si terranno a Riccione sabato 7 e domenica 8 Marzo all’’angolo del loro atleta Marcello Giorgio.