Serie D, un buon Sambiase beffato nel finale: l’Athletic Club Palermo passa di rigore 2-1

Lamezia Terme – Sconfitta di rigore per il Sambiase contro l’Athletic Club Palermo, vittorioso per 2-1 al termine di una gara in cui i giallorossi avrebbero certamente meritato qualcosa in più. Al “D’Ippolito”, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio (rigore dubbio trasformato da Grillo), i padroni di casa capitolano nel finale per un altro penalty, stavolta abbastanza netto, realizzato da Maurino al 90’. Di Leveque, in avvio di ripresa, la rete del momentaneo 1-1.
Cronaca
Primo tempo
4’ Primo squillo dell’Athletic Club Palermo con un destro di Grillo sul fondo
11’ Colpo di testa di Sueva su corner di Diogo, Greliak blocca senza problemi
23’ Cross di Mazzotta per Bova che riesce a coordinarsi ma non trova la porta in acrobazia
25’ Bongiovanni prova a sorprendere Giuliani da distanza siderale, palla alta
27’ Lancio per Francisco e assist per Ortolini che appoggia in rete, l’arbitro annulla per fuorigioco
32’ Maurino ci prova su punizione, Giuliani respinge di pugno
42’ Vantaggio Athletic Club Palermo. Bonfiglio cerca di superare Colombatti che recupera fallosamente secondo il direttore di gara. Rigore dubbio che Grillo trasforma spiazzando Giuliani
Secondo tempo
8’ Pari Sambiase. Lancio di Diogo bucato da Crivello, ne approfitta Sueva che davanti a Greliak centra il palo, palla raccolta dal neoentrato Leveque che ribadisce in rete
11’ Cross di Frasson per Ortolini che manda a lato di testa
17’ Numero di Kouame in mezzo al campo e splendido filtrante per Leveque che mette in mezzo, palla respinta dalla difesa che arriva a Calabrò il cui sinistro sfila sul fondo
21’ Accetti sfiora il palo alla sinistra di Giuliani con un gran destro da fuori
23’ Sueva recupera palla e serve Ortoni che aggira il portiere ma non trova la porta in diagonale
27’ Lungo corner di Leveque per la testa di Kouame, il centrocampista schiaccia male e manda fuori
45’ Altro rigore per l’Athletic Club Palermo. Giuliani salva su Faccetti, respinta verso Micoli contrastato fallosamente da Calabrò, pochi dubbi stavolta per l’arbitro. Dal dischetto, Maurino batte Giuliani e riporta avanti i suoi
SAMBIASE – ATHLETIC CLUB PALERMO 1-1
Marcatori: 43’st rig. Grillo, 8’st Leveque, 45’st rig. Maurino
SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Pantano, Cosmano, Calabrò, Diogo (21’st Palermo), Kouame, Sueva (33’st Perricci), Ortolini (41’st Costanzo), Francisco (7’st Leveque)
A disp. Lisi, Bruno, Andronache, Marrello, Sena
All. Imbrogno (Lio squalificato)
ATHLETIC CLUB PALERMO: Greliak, Panaro (18’st Torres), Sanchez, Crivello, Mazzotta, Bova (1’st Varela), Maurino, Bongiovanni (22’st Faccetti), Grillo (18’st Zalazar), Bonfiglio (28’st Rafele), Micoli
A disp. Martinez, Matera, Zaic, Palumbo
All. Ferraro
Arbitro: Sciolti di Lecce
Assistenti: Corbelli di Rimini e Ndoja di Bassano del Grappa
Note: 4-0; Ammoniti: Kouame (S), Calabrò (S), Sanchez (A), Colombatti (S)
Rec. 1’ e 5’
Francesco Sacco
