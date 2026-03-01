Serie D, un buon Sambiase beffato nel finale: l’Athletic Club Palermo passa di rigore 2-1

Lamezia Terme  – Sconfitta di rigore per il Sambiase contro l’Athletic Club Palermo, vittorioso per 2-1 al termine di una gara in cui i giallorossi avrebbero certamente meritato qualcosa in più. Al “D’Ippolito”, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio (rigore dubbio trasformato da Grillo), i padroni di casa capitolano nel finale per un altro penalty, stavolta abbastanza netto, realizzato da Maurino al 90’. Di Leveque, in avvio di ripresa, la rete del momentaneo 1-1.

Cronaca

Primo tempo

4’ Primo squillo dell’Athletic Club Palermo con un destro di Grillo sul fondo

11’ Colpo di testa di Sueva su corner di Diogo, Greliak blocca senza problemi

23’ Cross di Mazzotta per Bova che riesce a coordinarsi ma non trova la porta in acrobazia

25’ Bongiovanni prova a sorprendere Giuliani da distanza siderale, palla alta

27’ Lancio per Francisco e assist per Ortolini che appoggia in rete, l’arbitro annulla per fuorigioco

32’ Maurino ci prova su punizione, Giuliani respinge di pugno

42’ Vantaggio Athletic Club Palermo. Bonfiglio cerca di superare Colombatti che recupera fallosamente secondo il direttore di gara. Rigore dubbio che Grillo trasforma spiazzando Giuliani

Secondo tempo

8’ Pari Sambiase. Lancio di Diogo bucato da Crivello, ne approfitta Sueva che davanti a Greliak centra il palo, palla raccolta dal neoentrato Leveque che ribadisce in rete

11’ Cross di Frasson per Ortolini che manda a lato di testa

17’ Numero di Kouame in mezzo al campo e splendido filtrante per Leveque che mette in mezzo, palla respinta dalla difesa che arriva a Calabrò il cui sinistro sfila sul fondo

21’ Accetti sfiora il palo alla sinistra di Giuliani con un gran destro da fuori

23’ Sueva recupera palla e serve Ortoni che aggira il portiere ma non trova la porta in diagonale

27’ Lungo corner di Leveque per la testa di Kouame, il centrocampista schiaccia male e manda fuori

45’ Altro rigore per l’Athletic Club Palermo. Giuliani salva su Faccetti, respinta verso Micoli contrastato fallosamente da Calabrò, pochi dubbi stavolta per l’arbitro. Dal dischetto, Maurino batte Giuliani e riporta avanti i suoi

SAMBIASE – ATHLETIC CLUB PALERMO 1-1

Marcatori: 43’st rig. Grillo, 8’st Leveque, 45’st rig. Maurino

SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Pantano, Cosmano, Calabrò, Diogo (21’st Palermo), Kouame, Sueva (33’st Perricci), Ortolini (41’st Costanzo), Francisco (7’st Leveque)
A disp. Lisi, Bruno, Andronache, Marrello, Sena
All. Imbrogno (Lio squalificato)

ATHLETIC CLUB PALERMO: Greliak, Panaro (18’st Torres), Sanchez, Crivello, Mazzotta, Bova (1’st Varela), Maurino, Bongiovanni (22’st Faccetti), Grillo (18’st Zalazar), Bonfiglio (28’st Rafele), Micoli
A disp. Martinez, Matera, Zaic, Palumbo
All. Ferraro

Arbitro: Sciolti di Lecce
Assistenti: Corbelli di Rimini e Ndoja di Bassano del Grappa

Note: 4-0; Ammoniti: Kouame (S), Calabrò (S), Sanchez (A), Colombatti (S)
Rec. 1’ e 5’

Francesco Sacco

