Sgominata organizzazione dedita al narcotraffico in Calabria, 14 arresti

Crotone - Un'operazione della Polizia è in corso per l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone accusate di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico, alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti operante in Calabria. Gli indagati, complessivamente, sono 22. L'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, vede impegnati oltre 100 agenti della Polizia, unità cinofile antidroga ed un elicottero del quinto Reparto volo. Sono in corso anche perquisizioni e controlli volte alla ricerca di droga.

Wanda Ferro: "Congratulazioni alla Polizia di Crotone per il blitz antidroga"

"Congratulazioni alla Polizia di Stato di Crotone per il blitz che, all'alba di questa mattina, ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari nei confronti di soggetti accusati di far parte di un'associazione di tipo mafioso dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operante tra Isola Capo Rizzuto e Reggio Calabria, consentendo il sequestro di 15 chili di cocaina". È quanto dichiara in una nota la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, rivolgendo "un ringraziamento al questore di Crotone, Renato Panvino, e al procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Salvatore Curcio, per il coordinamento dell'attività investigativa". "L'operazione 'Last Minute', che ha visto l'impiego di oltre cento agenti, unità cinofile ed il supporto degli elicotteri del quinto reparto volo, conferma l'efficacia dell'azione di contrasto alle organizzazioni criminali che alimentano il traffico di droga. Il ritrovamento di armi durante le perquisizioni - conclude la sottosegretaria Ferro - rende ancora più evidente la pericolosità della rete criminale colpita".