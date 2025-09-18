Accademia Karate Lamezia, terzo posto di Daniele Renda alla “Turin Cup”

Torino – "Un ottimo 3° posto di Daniele Renda alla “Turin Cup” riapre alla grande la seconda parte della stagione 2025 per l’Accademia Karate Lamezia. Il lametino, classe 2006, dopo i recenti risultati in Sicilia e Campania si conferma tra i migliori nella categoria Under 21 specialità Kata (forme) aggiungendo un'altra medaglia al suo già ricco palmarès e migliorando il 5° posto ottenuto nella stessa gara nel 2023" è quanto si legge in una nota

"La Turin Cup, manifestazione che è arrivata alla sua tredicesima edizione, si è svolta nel week end del 13 e 14 settembre al Palamaggiore di Leinì e ha visto quest’anno la partecipazione di 495 karateka, oltre che da tutta Italia, dalla squadra campione d’Italia la “Talarico Karate Team”, squadra del plurimedagliato Maestro Gennaro Talarico (originario di Lamezia), oggi Tecnico della Nazionale e da karateka provenienti da Austria, Belgio, Colombia, Egitto, Francia, Germania, Spagna, Ucraina e San Marino".

"Per l’Accademia Karate Lamezia anche uno splendido 1° posto nel kata da parte dell’insegnante tecnico Manuel Lestingi nella categoria Master a cui si accompagnano le buone prestazioni di Gabriele Mariniello nella categoria kumite Juniores (16-17 anni) e Francesco Valente nella categoria kata Juniores".