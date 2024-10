L'atleta lametino Daniele Miceli trionfa all’European Jiu Jitsu No Gi IBJJF Championship di Roma

Roma - "Grande trionfo per Daniele Miceli che ha conquistato il primo posto all’European Jiu Jitsu No Gi IBJJF Championship, rappresentando la nazionale italiana di BJJ Italia. La competizione, nella categoria Master 2 cinture marroni medio massimi, ha visto Miceli emergere come vincitore assoluto, finalizzando tutti i suoi avversari. Un risultato straordinario che testimonia la sua preparazione e determinazione" è quanto si legge in una nota.

"Daniele, che ha dedicato mesi di allenamento per questo importante evento - fanno sapere - si è preparato presso la ASD Fight Club Lamezia Terme e con il team CheckMat Calabria. Il supporto di entrambe le realtà sportive è stato fondamentale per il raggiungimento di questo traguardo".



“È una soddisfazione immensa vincere un titolo europeo e farlo finalizzando tutti gli avversari,” ha dichiarato Daniele. “Un grazie speciale va a mia moglie, che mi supporta ogni giorno, sia in palestra che fuori, e a tutto il team della ASD Fight Club Lamezia Terme/CheckMat Calabria, che mi hanno aiutato a prepararmi al meglio per questa competizione.” "Questo successo - concludono - rappresenta un orgoglio non solo per Daniele, ma anche per la comunità sportiva lametina, che continua a dimostrare la sua eccellenza nel panorama delle arti marziali. Con la sua vittoria, Daniele Miceli porta in alto il nome di Lamezia Terme a livello europeo mostrando che, con impegno e dedizione, si possono raggiungere risultati di altissimo livello".