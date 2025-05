La Vigor Lamezia fa visita al San Luca in attesa della Supercoppa

Lamezia Terme – Passerella finale per la Vigor Lamezia, impegnata a Roccella Jonica nel testa-coda dell’ultima giornata del campionato di Eccellenza contro il San Luca. Un torneo, come è noto, archiviato con due giornate di anticipo e coinciso con l’agognato ritorno in Serie D, traguardo atteso ben nove anni e, per questo, celebrato in pompa magna domenica scorsa, nella grande festa del “D’Ippolito” con il Cittanova. Proprio contro la squadra guidata da Peppe Crucitti i biancoverdi sono riusciti a inanellare il decimo risultato utile consecutivo, confermandosi anche miglior difesa del campionato con sole cinque reti subite a fronte di quarantacinque goal segnati (terzo attacco).

Numeri da prima della classe a coronamento di un percorso che, nel 2025, raramente ha messo in discussione le stimmate da corazzata della Vigor, sugli scudi anche per quanto riguarda quel settore giovanile monitorato con grande attenzione dalla società di via Marconi. Ne è un chiaro esempio il successo dell’Under 19 nella finale regionale contro il Digiesse Praia Tortora, arrivato al termine di una gara non adatta ai deboli di cuore che ha visto i ragazzi guidati da Davide Visciglia acciuffare il pari in pieno recupero per poi archiviare la pratica nei supplementari. Tornando all’Eccellenza, dopo la promozione della Vigor e la retrocessione di San Luca e Rende, resta da definire la griglia play off, con ben quattro squadre in lizza, ReggioRavagnese, Paolana, Isola Capo Rizzuto e Soriano, più l’outsider. Palmese.

Di seguito i convocati e tutte le info per la trasferta contro il San Luca ultimo in classifica, preludio al triangolare di Supercoppa del prossimo 11 maggio, quando al “D’Ippolito” arriveranno il Trebisacce (vincitrice del Girone A di promozione) e la Virtus Rosarno, che dovrebbe assicurarsi il Girone B sempre domani. Lo scorso anno, al “Renda” vinse il Sambiase.

Info

La partita si giocherà allo stadio “N. Muscolo” di Roccella Jonica.

Biglietto: 7€ / Under 15 gratis.

La capienza per il settore ospiti riservato ai supporter biancoverdi è di 150 posti.

Convocati

Portieri

Diano, Ianni, Sicilia

Difensori

Amendola, De Fazio, De Nisi, Lanciano, Matacera, Morelli, Puccio, Ruano, Scalon, Sicoli

Centrocampisti

Curcio A., Curcio V., Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella

Attaccanti

Bernardi, Catania, Chirico, Condemi, Costanzo, Egyir, Fioretti, Padin, Spanò, Vitelli

Arbitrerà l’incontro il sig. Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo, coadiuvato dagli assistenti Aurora Morabito e Marika Simone di Reggio Calabria.

