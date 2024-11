Lamezia, concluso il “2° Memorial Massimo Borracci”

Lamezia Terme - È stata una manifestazione ben riuscita, quella che sabato 2 e domenica 3 novembre ha animato la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

Il “2° Memorial Massimo Borracci” è stato capace di portare in scena circa 440 nuotatori, appartenenti a 21 società provenienti da ogni parte d’Italia, per una kermesse – organizzata con la collaborazione di FIN Calabria, FINP Calabria, il patrocinio del Comune di Lamezia Terme e il supporto di Techfem SpA – ancora solo alla sua seconda edizione, ma che mira a diventare un appuntamento fisso per le numerose società natatorie che hanno risposto subito e positivamente all’invito della Arvalia Nuoto Lamezia. “Centrato l’obiettivo di realizzare una grande festa in onore dell’allenatore toscano che ha creduto fortemente nella società lametina e l’ha resa una vera e propria realtà nazionale – affermano dall’Arvalia - E davvero significativo è stato il combaciare della seconda giornata del memorial con la data in cui sarebbe stato festeggiato l’80esimo compleanno di coach Borracci. Immancabile all’evento il campione olimpico Massimiliano Rosolino, che ha deciso di prendere parte alla kermesse insieme alla moglie Natalia Titova, mentre le due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney, hanno gareggiato insieme a tutti gli altri atleti presenti. A conquistare la manifestazione è stata la numerosissima Unime SSD, con 438 punti, seguita subito dalla squadra casalinga, giunta a quota 350, e dall’Olimpica Salentina ASD, con 316,50 punti. Ad aggiudicarsi la migliore prestazione maschile è stato invece l’atleta Antonio Gregucci (Ferrara Nuoto), mentre quella femminile è andata alla lametina Aurora Furci. Toccante e significativo anche il momento dedicato al ricordo di Simone Nicotera, il giovanissimo preparatore atletico di casa Arvalia venuto a mancare lo scorso agosto. Proprio i suoi genitori hanno consegnato, rispettivamente a Gianluca Pittelli e a Emma Arcudi, il riconoscimento per la migliore prestazione giovanile. Emozionante, poi, il dono con cui la famiglia di mister Borracci ha voluto omaggiare il suo vice allenatore e ora direttore tecnico della squadra agonistica, coach Francesco Strangis: la medaglia al valore atletico che proprio Massimo aveva ricevuto nel lontano 1964 e che custodiva gelosamente”.

Diversi i pass per i Criteria 2025 staccati nella due giorni: Gianluca Pittelli – nei 100 rana, col tempo di 1.01.31, categoria in cui ha siglato anche il nuovo record regionale per la categoria Juniores e si è piazzato primo in graduatoria nazionale; pass e nuovo record regionale anche nei 50 rana con 28:33; pass anche nei 200 rana con 2.19.86; Gabriele Mascaro – nei 100 dorso, col tempo di 56.03; nei 200 dorso con 2:01:00; Daniel Lico – 100 delfino, con 1.00.41. Buoni risultati conseguiti anche sul fronte FINP, con il nuovo record italiano di Alessia Raso nei 50 dorso (1.55,64) e i pass per i Campionati italiani di Pasquale Torcaso nei 50 dorso (1.02,50) e Gianvittorio Longo nei 50 stile libero (37.67). E ancora da evidenziare i primi posti di: Antonio Porro nei 100 stile (1.30,58) e nei 50 stile (40.16); Giuseppe Raso nei 100 stile (2.05,90) e nei 50 stile (55.08); Alessia Raso nei 100 dorso (4.09); Pasquale Torcaso nei 50 stile (1.21,57). A farsi valere, anche tutti gli altri atleti della Arvalia Lamezia che hanno contribuito alla riuscita della kermesse: Gioia Isabella, Caterina Sdanganelli, Anna Cittadino, Fabiola Currado, Paola Barreca, Giulia Cianflone, Mariafrancesca Cimino, Giada D’Ippolito, Gaia Anna De Sando, Lucia De Sensi, Benedetta Gaetano, Cristina Francesca Anna Galati, Chiara Gigliotti, Martina Maglia, Alessia Nosdeo, Alice Renda, Caterina Sdanganelli, Carol Serra, Paolo Bova, Alessandro Campisi, Alessandro D’Ippolito, Riccardo Pio D’Ippolito, Antonio Devito, Antonio Di Natale, Andrea Furci, Cristian Gallo, Francesco Gallo, Domenico Gigliotti, Leonardo Grasso, Demis Francesco Lico, Carlo Perri, Francesco Perri, Gioele Perri, Luca Antonio Maria Perri, Giuseppe Gesuè Antonio Richichi, Francesco Saladino, Stefano Spadea, Domenico Piero Strangis, Giulio Torcasio e Salvatore Gabriele Ussia.