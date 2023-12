Lamezia, gara di ginnastica acrobatica per qualificazioni campionato nazionale Csen 2024

Lamezia Terme - Si è svolto a Lamezia Terme il 16 e 17 dicembre il ‘Trofeo Coppa Calabria 2023’, gara dedicata alla ginnastica acrobatica, danza aerea e pole dance, valida per le qualificazioni al campionato nazionale Csen 2024 che si svolgerà a Roma Velletri nel mese di giugno. Ad organizzare la manifestazione il comitato provinciale Csen di Vibo Valentia presieduto dal presidente Rossana Grande in collaborazione con il comitato regionale Calabria Csen presieduto dal presidente M Antonio Caira e dal coordinatore nazionale del settore M Luigi Papaleo.

“All' evento – fanno sapere - hanno partecipato ben 19 Asd affiliate Csen provenienti da tutte le province Calabresi e no, vista la partecipazione di alcune ASD provenienti dalla Toscana, Lombardia, Basilicata e Sicilia. La giuria scelta è stata alto livello, con la presenza di: Stefano Centi, L' Aquila, Alice Scarcella, Verona, Veronica Landi, Salerno, Ilenia Morena Sciotti Gratti, L' Aquila. Durante la manifestazione è stato presente il Prof. Luciano Reali che oltre ad essere Presidente del Comitato Csen di Frosinone, è membro della Direzione Nazionale e responsabile della Formazione Csen Nazionale, durante il suo intervento ha portato i saluti del Presidente Nazionale Csen Francesco Proietti e di tutti i membri della direzione nazionale, elogiando il nuovo Coordinatore Nazionale Luigi Papaleo per l’ottimo lavoro fatto finora in Calabria e d'ora in poi a livello Nazionale”.

“Il coordinatore nazionale – concludono - ha innanzitutto ringraziato il presidente nazionale Francesco Proietti e tutta la direzione nazionale per l’incarico ricevuto, affermando che sicuramente metterà tutto il suo impegno per portare avanti il progetto Pole Dance e Aerial Sports, ma che ciò potrà avvenire con la collaborazione e il sostegno di tutti i comitati Regionali e Provinciali Csen d’ Italia. Il presidente provinciale Rossana Grande ed il vicepresidente Pietro De Fazio hanno ringraziato tutto lo staff Csen a partire dal maestro Fabio Gencarelli, maestro Marco Macri, il service musicart nella figura di Tonino Sirianni e la Croce Rossa Italiana sezione di Lamezia Terme. Prossimo appuntamento Campionato Regionale 2024”.