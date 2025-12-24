Lamezia, l’arbitro Valerio Vecchi protagonista della Supercoppa Italiana 2025

Lamezia Terme – “Un'impresa storica, un riconoscimento che segna un passo significativo non solo nella carriera di un singolo arbitro, ma anche per tutta la città di Lamezia Terme e della Calabria intera”. Valerio Vecchi, è stato designato come Assistente coadiuvando l’arbitro Internazionale Andrea Colombo per la prestigiosa finale della Supercoppa Italiana 2025 giocata a Riyad tra Napoli e Bologna. “Questo riconoscimento – commentano dalla sezione Aia di Lamezia - rappresenta un momento che rimarrà impresso nella memoria degli arbitri lametini e calabresi, oltreché un segno tangibile di come la passione per il calcio e la dedizione al proprio lavoro possano portare a traguardi straordinari”.

La Sezione AIA di Lamezia Terme, prosegue la nota “che ha sempre visto in Vecchi un esempio di dedizione e serietà, può a pieno titolo vantarsi di aver contribuito alla crescita di un talento che oggi è protagonista nei grandi palcoscenici del calcio. La presenza di Valerio in finale di Supercoppa Italiana, è il risultato del lavoro di squadra che ogni giorno, tra i nostri associati, viene svolto con l’obiettivo di formare giovani arbitri che possano ambire ai grandi palcoscenici del calcio. La realizzazione di obiettivi così ambiziosi, non è mai frutto del caso, ma di un costante lavoro di formazione, di allenamento e di aggiornamento, che ha permesso a Valerio di arrivare a dirigere una competizione di tale rilievo. Valerio rappresenta un esempio positivo per tutti i giovani che vogliono approcciarsi al nostro sport e siamo contenti di poter apprendere da lui. Ancora una volta lo ringraziamo per aver portato in alto il nome di Lamezia Terme in una competizione così importante”.