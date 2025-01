Lamezia, prima tappa del "Next Gen Calabria" alla Viola Tennis & Sports

Lamezia Terme - Sono scesi in campo le giovani leve del tennis calabrese dal 18 al 19 e dal 24 al 26 gennaio. Otto le categorie in gara, under 9/10, under 12, under 14, under 16/18, maschili e femminili, per un totale di 140 iscritti provenienti da tutta la Calabria. “Sano agonismo e tanto divertimento – evidenziano in una nota - sono stati i protagonisti di cinque giornate. Ogni giorno su due campi in terra rossa di via Colavita si sono giocati 30 incontri al meglio dei tre set ai 4 game. Il ritmo è stato alto e gli animi sempre cordiali”".

La categoria under 9/10 singolare maschile è stata vinta da Michele Romeo (CT R. Polimeni) che ha avuto successo in finale contro un ottimo Andrea Vescio della Viola Tennis. Nella stessa categoria la gara femminile è stata vinta da Elena Cilione (CT Polimeni) su Rosa Pansera (CT Polimeni). Nella categoria under 12 Federico Zanfino del Chiappetta Sport Village predomina su Federico Summaria, dello stesso circolo. Anche nella gara femminile le finaliste sono dello stesso club (Diamante) con Ginevra Cervo che vince su Carola Bruno. Ottimo il secondo posto di Lorenzo Amendola (Viola Tennis) nella categoria under 14 maschile, che cede solo in finale contro Vittorio Rizzo (Chiappetta). Federica Rijli (TC Polimeni) è la vincitrice della gara femminile. Nella categoria under 16/18, tra i 29 ragazzi partecipanti, è Gabriel Brigandì (TC Pharaon) a prevalere su Lorenzo Accorinti (TC Maierato). Tra le ragazze Anastasia Klymentieva (TC Cirò), che ha gareggiato anche nella categoria inferiore, ha vinto su Marina Ventura (Tennis Ball Vibo).

“Grazie anche alla collaborazione del CT Lamezia - prosegue la nota - che ha messo a disposizione i suoi campi per poter concludere nei tempi la manifestazione, il torneo, prima di tre tappe del "Next Gen Calabria", ha avuto un ottimo esito, che fa da apripista per le altre due tappe, che si svolgeranno presso lo Smash Tennis Club dall'8 al 16 febbraio e presso l'Accademia del Tennis (Reggio Calabria) dal 22 febbraio al 3 marzo. Complimenti a tutti i partecipanti e un grande in bocca al lupo per il proseguo della manifestazione”.