Lamezia, sport e divertimento per i piccoli calciatori nella giornata conclusiva del torneo della provincia Lnd Calabria

Lamezia Terme - Giornata conclusiva del torneo della provincia. Presso il Comitato Regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio di Catanzaro, la Sezione Arbitri del Centro Sportivo La Pigna con il suo responsabile Salvatore Pulice, in collaborazione con LND calabria e la sezione LND Lamezia Terme, hanno organizzato il torneo della provincia. Al torneo hanno preso parte le categorie: Piccoli amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi sperimentale A 9, la categoria Monelle Calcio a 5. Il torneo si è svolto dal 4 novembre al 20 marzo 2025 con formula di gare di andata e ritorno in una prima fase, nella seconda fase a seconda del piazzamento in classifica sono state disputate le coppe: Champions League, Europa League, Conferance League. Quest’ultime competizioni disputate per tutte le categorie menzionate.

Le società che hanno preso parte al torneo sono: Acd Lamezia Terme, Vigor Lamezia, Asd Calcio Lamezia, Asd Sporting Lamezia, Asd Promosport, Asd Football Pianopoli 3000, Us Catanzaro, Asd Football Esperanza, Asd Massimo Palanca, Invictus Share, Asd Pantere Nere, Asd San Pietro Apostolo Pepe’ Team. I giovani atleti, prima della premiazione, hanno disputato delle mini gare rappresentative.

Alle 11 gli organizzatori, in presenza del Presidente Della Lega Nazionale Dilettanti Saverio Mirarchi e della Responsabile della Sezione LND di Lamezia Terme Sonia Carnovale, Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico Massimo Costa, hanno dato inizio alla premiazione delle società e dei singoli atleti premiando 1°, 2° e 3° classificato, un premio partecipazione per le società 4° e 5° classificata di ogni girone per ogni categoria, premiando tutte le vincitrici della Champions, Europe, Conferance League, Miglior Marcatore di ogni girone. Giornata di festa dunque per i giovani atleti che si sono dati appuntamento alla prossima stagione. Il comitato organizzatore ringrazia "il responsabile Salvatore Pulice ed il suo staff, la Sezione Arbitrale del Centro Sportivo "La Pigna" per aver realizzato uno splendido torneo e aver permesso ai nostri giovani atleti di giocare e divertirsi".