Lamezia, svolta la 2ª Prova Campionato Enduro e 3ª Enduro Sprint con oltre 100 partecipanti

Lamezia Terme - "Nella splendida cornice del Golfo di Lamezia Terme domenica 18 maggio, nell’area Industriale Papa Benedetto XVI, l’Asd Motoclub Endurito ha organizzato la 2ª PROVA del Campionato Enduro e la 3ª PROVA Campionato Enduro Sprint Calabria" è quanto si legge in una nota.

"Un tracciato di 4.100 metri - spiegano - costruito e curato in ogni particolare appositamente dalla società organizzatrice, dove 108 partecipanti, proventi non solamente dalla nostra Regione, ma anche dalla Campania, dalla Puglia e dalla Sicilia hanno espresso il meglio del proprio talento. Ospite d’Onore all’evento il grande campione Davide Cutuli, che ha portato a compimento anche qui un magnifico 1° posto, il quale intervistato ai nostri microfoni si è complimentato con la società organizzatrice mettendo in evidenza che l’evento è degno di palcoscenici nazionali".

"Sono state presenti all’evento - informano - due figure di rilievo nell’ambito delle 2 ruote enduro: Vincenzo Torcasio, presidente del Motoclub e coordinatore enduro Acsi Calabria e Turi Leonardi responsabile ACSI enduro Nazionale, i quali con occhio vigile hanno diretto la manifestazione con acuta esperienza e profonda professionalità. Un plauso marcato è rivolto all’instancabile Natale Mercuri che ha messo a disposizione la sede dell’azienda “Telefonica Group” sia come base logistica espletare tutte le operazioni di segreteria, che per la progettazione e la realizzazione tecnica del percorso di gara".

"Certamente il riconoscimento maggiore è indirizzato all’organismo più trainante del Motoclub Endurorito composto da tutti i soci che hanno espresso il loro grande contributo ed ai quali il pubblico ringraziamento. Appuntamento al prossimo anno qui a Lamezia Terme, ma il campionato prosegue con altre tappe della ns magnifica Regione che grazie anche a queste manifestazioni, definite figlie di sport minori, trae grande visibilità per il turismo sportivo ad esso connesso da appassionati e accompagnatori".